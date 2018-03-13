عرض طفل تعرض للاغتصاب وقطع جزء من لسانه بحلوان على الطب الشرعى

عرض طفل تعرض للاغتصاب وقطع جزء من لسانه بحلوان على الطب الشرعىالثلاثاء، 13 مارس 2018 02:34 م
اغتصاب - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان، بعرض طفل ضحية تعدى متسول عليه جنسيا وقطع جزء من لسانه على الطب الشرعى.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى العقد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا يفيد اغتصاب الطفل "ع.ش" 9 سنوات، داخل المقابر، وقطع جزء من لسانه.
تم تكثيف التحريات الأمنية، وتمكن ضباط مباحث قسم حلوان برئاسة المقدم هانى أبو علم، رئيس المباحث، والرائد محمد فتحى، معاون أول القسم، من التعرف على المتهم وتبين أنه متسول يدعى "م.م" 38 سنة، وتبين أنه استدرج الطفل للمقابر وتعدى عليه جنسيا وأكل بأسنانه جزءا من لسان الطفل.
تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعى.
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