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الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:56 م
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عاطل ينصب على راغبى السفر للعمل بالخارج فى الجيزة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:00 م
عاطل ينصب على راغبى السفر للعمل بالخارج فى الجيزة متهم - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بالنصب على راغبى العمل بالدول العربية، مقابل الحصول على مبالغ مالية، مدعيا علاقته بمسؤلي بعض السفارات. 

كشفت تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة تورط عاطل في إدارة مكتب بدون ترخيص لالحاق العمالة للخارج والنصب علي راغبي السفر والاستيلاء علي مبالغ مالية. 


وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه أثناء جلوسه بمقهي في بولاق الدكرور، وبحوزته عدد من جوازات السفر، و3 من ضحاياه. 


وبمواجهته اعترف بصحة الإتهامات المنسوبة إليه، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق. 

 
 
 
 

 


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