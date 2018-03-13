عاطل ينصب على راغبى السفر للعمل بالخارج فى الجيزة

متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بالنصب على راغبى العمل بالدول العربية، مقابل الحصول على مبالغ مالية، مدعيا علاقته بمسؤلي بعض السفارات.
كشفت تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة تورط عاطل في إدارة مكتب بدون ترخيص لالحاق العمالة للخارج والنصب علي راغبي السفر والاستيلاء علي مبالغ مالية.
وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه أثناء جلوسه بمقهي في بولاق الدكرور، وبحوزته عدد من جوازات السفر، و3 من ضحاياه.
وبمواجهته اعترف بصحة الإتهامات المنسوبة إليه، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
إضافة تعليق
"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد
"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة