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طوكيو: لا نعتقد أن بيونج يانج تستغل القمم لمواصلة برامجها النووية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:03 م
طوكيو: لا نعتقد أن بيونج يانج تستغل القمم لمواصلة برامجها النووية رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى





سول (أ ش أ)
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نقل المكتب الرئاسى فى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، أنه لا يعتقد أن كوريا الشمالية ستستغل القمم المزمعة بينها وكل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لكسب الوقت من أجل مواصلة برامجها النووية والصاروخية.

وأوضح آبى، فى تصريحات نقلتها صحيفة "جابان تايمز"، أن كوريا الشمالية لديها مفاوضات كبيرة ستجريها خلال القمة بين الكوريتين وفى قمتها مع الولايات المتحدة، وفى ضوء هذا الوضع، لا أعتقد أن بيونج يانج ستستغل هذه الفرصة ببساطة لكسب الوقت".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحول الواضح جاء بعد أيام من تحذير آبى من أن عرض كوريا الشمالية لإجراء محادثات نزع السلاح النووى مع الولايات المتحدة، قد يكون خدعة لكسب الوقت، كما قال آبى آنذاك إن إجراء محادثات من أجل المحادثات يعد أمرًا "غير ذى معنى".

وكرر رئيس الوزراء اليابانى، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع مدير الاستخبارات الوطنية فى كوريا الجنوبية، سوه هون، مطالبته كوريا الشمالية باتخاذ خطوات ملموسة لنزع السلاح النووى.

وقال آبى إنه سيزور الولايات المتحدة مطلع الشهر المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتنسيق السياسات بينهما فيما يخص كوريا الشمالية، قبل إجراء ما يعد أول اجتماع بين رئيس أمريكي حإلى وزعيم كوري شمالى.

 

 


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