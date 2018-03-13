"طلعت مصطفى القابضة": 35 مليار جنيه استثمارات أرض الشركة بالعاصمة الإدارية

"طلعت مصطفى القابضة": 35 مليار جنيه استثمارات أرض الشركة بالعاصمة الإداريةالثلاثاء، 13 مارس 2018 11:12 ص
هشام طلعت مصطفى
كتب هانى الحوتى
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قالت شركة طلعت مصطفى القابضة، إن الاستثمارات المتوقعة لمشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 500 فدان تبلغ 35 مليار جنيه، ومن المتوقع البدء فى طرح المشروع للبيع خلال 3 شهور.
وأضافت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة لمشروع فندق الفورسيزونز- مدينتى، تم الانتهاء من تصميمات المشروع، وسوف يتم البدء فى التنفيذ خلال 3 أشهر باستثمارات تبلغ 6 مليار جنيه.
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