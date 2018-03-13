"طلعت مصطفى القابضة": 35 مليار جنيه استثمارات أرض الشركة بالعاصمة الإدارية







كتب هانى الحوتى

قالت شركة طلعت مصطفى القابضة، إن الاستثمارات المتوقعة لمشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 500 فدان تبلغ 35 مليار جنيه، ومن المتوقع البدء فى طرح المشروع للبيع خلال 3 شهور.

وأضافت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة لمشروع فندق الفورسيزونز- مدينتى، تم الانتهاء من تصميمات المشروع، وسوف يتم البدء فى التنفيذ خلال 3 أشهر باستثمارات تبلغ 6 مليار جنيه.