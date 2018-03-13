طلاب جنوب السودان يكرمون قيادات جامعة حلوان على دعمهم التعليمى للأشقاء







كتب وائل ربيعى

كرمت رابطة طلاب جنوب السودان بجامعة حلوان، الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وعدد من القيادات التعليمية، تقديراً للمجهودات التى قدمتها الجامعة من منح دراسية وتسهيل التسجيل والتسكين بالمدن الجامعية وتوفير سبل الراحة للوافدين وتذليل جميع العقبات التى واجهتهم اثناء العام الدراسى.

قال بيان رسمى، إن ذلك يأتى فى إطار التعاون المثمر والمستمر بين الجامعة ودولة جنوب السودان الشقيقة، تحت شعار (المعرفة نور القلب، والعلم مصباح العقل، وكل تجربة موعظة.

كما كرمت الرابطة الدكتور جمال شكرى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة إيمان عبد الجواد، مديرإدارة الوافدين بالجامعة.

حضر حفل التكريم السفيرة نيادانق جشوا دي وال، القائم باعمال سفارة جنوب السودان، و ناقور يوسف ناقور قنصل جنوب السودان، و انفي بابتس ابكر سكرتير شئون التعليم بالسفارة

أبدى د. ماجد نجم سعادته بهذا التكريم الذي يعكس العلاقة الوطيدة بين مصر ودولة جنوب السودان الشقيق ، التي لها معزة خاصة في قلوبنا تمتد لآلاف السنين، مؤكداً أن جامعة حلوان بذلت قصارى جهدها لتذليل العقبات التي تواجه الطلاب والتواصل المستمر معهم.

وأضاف نجم، أنه لفخر لنا أن تزداد أعداد الطلاب الوافدين من جنوب السودان بالجامعة بنسبة 100% عن العام الماضي وهو مايعكس ثقتهم الغالية في الجامعة وانهم اصبحوا سفراء لجامعة حلوان ببلادهم، كما انهم سفراء لبلدهم هنا يعكسون اخلاق بلدهم العظيمة وكرمهم وحرصهم الشديد على العلم والمعرفة ، والشكر موصول اليوم للبعثة الدبلوماسية التي شرفتنا اليوم ، متمنياً النجاح والتوفيق للجميع



رابطة طلاب جنوب السودان تكرم رئيس جامعة حلوان (1)



رابطة طلاب جنوب السودان تكرم رئيس جامعة حلوان (2)



رابطة طلاب جنوب السودان تكرم رئيس جامعة حلوان (3)



رابطة طلاب جنوب السودان تكرم رئيس جامعة حلوان (4)



رابطة طلاب جنوب السودان تكرم رئيس جامعة حلوان (5)



رابطة طلاب جنوب السودان تكرم رئيس جامعة حلوان (6)



رابطة طلاب جنوب السودان تكرم رئيس جامعة حلوان (7)



رابطة طلاب جنوب السودان تكرم رئيس جامعة حلوان (8)