طلاب إعلام عين شمس يدشنون حملة" تكنولوچيا بشروط " للتوعية بخطورتها على الأطفال







كتب: محمد زاهر

دشن طلاب كلية الآداب قسم الإعلام جامعة عين شمس، حملة إعلامية بعنوان "تكنولوجيا بشروط .. مش أى تكنولويجا لأى سن "وذلك للتوعية بخطورة التكنولوچيا على الفئة العمرية من " سنة إلى 8 سنوات" من الأطفال .

وتكشف حملة "تكنولوجيا بشروط" عن الأمراض النفسية والجسدية التى تسببها "التكنولوجيا" للأطفال وبخاصة هذه الفئة العمرية منها " العنف" ،" السمنة" ، "التوحد" ،" ضعف النظر" ، "العزلة الاجتماعية" ،" التأخر العقلى" ،" نطق الكلام"، و غيرها من الأمراض التي تؤثر على حياتهم بشكل أو بآخر فيما بعد .

وتؤكد الحملة، على أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين يجب التعامل معه بحذر وحدود - رغم تعدد إيجابياته – مع ضرورة تفعيل الدور الإيجابى للأسر وأولياء الأمور فى حماية أطفالهم من أجل مستقبل نفسى وجسدى أكثرا أمانا.

حملة "تكنولوحيا بشروط .. مش أي تكنولوجيا لأي سن " أطلقها طلاب كلية الآداب قسم الإعلام جامعة عين شمس، حيث من المقرر أن يشارك في دعمها عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير المجتمع تحت رعاية الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب والدكتورة هبة شاهين رئيس قسم الإعلام .



شعار حملة تكنولوجيا بشروط لطلاب اعلام عين شمس