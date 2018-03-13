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طبيب يابانى بجامعة سوهاج لبحث التعاون فى طب الأطفال

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:39 م
طبيب يابانى بجامعة سوهاج لبحث التعاون فى طب الأطفال جانب من اللقاء





سوهاج - محمود مقبول
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عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ، لقاء مع الدكتور توشيوكي فوكو أستاذ ورئيس قسم طب الاطفال بكلية الطب البشري بجامعة جيفو باليابان ، وذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد كلية الطب البشرى والدكتور محمد عبد العال الباجى رئيس قسم طب الأطفال بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة فى بيان له ، إن الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة آليات سبل التعاون  في المجالات العلمية والبحثية مع جامعة جيفو، معرباً عن سعادته بزيارة العالم الياباني لدعم وزيادة معرفة الأطباء بطب الاطفال، عن طريق تبادل الخبرات العلميه مع العلماء من خارج مصر.

وقال الدكتور محمد عبد العال رئيس قسم الاطفال بالجامعة، ان هذا اللقاء يأتي في إطار زيارة الطبيب الياباني لجامعة سوهاج لمدة تستمر لأربعة أيام، حيث قام صباح اليوم بحضور مناقشة رسالة الدكتوراة الخاصة بالطبيب السيد محمد عبد الكريم مدرس مساعد طب اطفال بالجامعة ، حيث أن الدكتور فوكو هوأحد المشرفين علي الرسالة.

الجدير بالذكر أن الدكتور توشيوكي فوكو يشغل منصب رئيس الجمعية اليابانية  لأمراض التمثيل الغذائي لدى الاطفال ويعد من الخبراء العالميين في مجال أمراض التمثيل الغذائي خصوصا اضطرابات اجسام الكيتونية وله العديد من الابحاث العالمية المنشورة في هذا المجال.

 


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