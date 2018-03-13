طبيب يابانى بجامعة سوهاج لبحث التعاون فى طب الأطفال

طبيب يابانى بجامعة سوهاج لبحث التعاون فى طب الأطفالالثلاثاء، 13 مارس 2018 12:39 م
سوهاج - محمود مقبول
عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ، لقاء مع الدكتور توشيوكي فوكو أستاذ ورئيس قسم طب الاطفال بكلية الطب البشري بجامعة جيفو باليابان ، وذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد كلية الطب البشرى والدكتور محمد عبد العال الباجى رئيس قسم طب الأطفال بالجامعة.
وقال رئيس الجامعة فى بيان له ، إن الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة آليات سبل التعاون في المجالات العلمية والبحثية مع جامعة جيفو، معرباً عن سعادته بزيارة العالم الياباني لدعم وزيادة معرفة الأطباء بطب الاطفال، عن طريق تبادل الخبرات العلميه مع العلماء من خارج مصر.
وقال الدكتور محمد عبد العال رئيس قسم الاطفال بالجامعة، ان هذا اللقاء يأتي في إطار زيارة الطبيب الياباني لجامعة سوهاج لمدة تستمر لأربعة أيام، حيث قام صباح اليوم بحضور مناقشة رسالة الدكتوراة الخاصة بالطبيب السيد محمد عبد الكريم مدرس مساعد طب اطفال بالجامعة ، حيث أن الدكتور فوكو هوأحد المشرفين علي الرسالة.
الجدير بالذكر أن الدكتور توشيوكي فوكو يشغل منصب رئيس الجمعية اليابانية لأمراض التمثيل الغذائي لدى الاطفال ويعد من الخبراء العالميين في مجال أمراض التمثيل الغذائي خصوصا اضطرابات اجسام الكيتونية وله العديد من الابحاث العالمية المنشورة في هذا المجال.
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