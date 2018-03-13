video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طالب يشكو من عدم تعيينه معيدا بجامعة الزقازيق رغم كونه الأول على دفعته

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:00 ص
طالب يشكو من عدم تعيينه معيدا بجامعة الزقازيق رغم كونه الأول على دفعته الطالب طاهر صبحى طاهر





الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

"ربنا وحده عالم بكم الاجتهاد والمداومة على المذاكرة ليلا نهار، من أجل تحقيق التفوق، فى الثانوية العامة، إلى أن وفقت والتحقت بكلية العلوم، قسم الرياضيات والإحصاء، بجامعة الزقازيق".

وحصدت المركز الأول على دفعتى، لعام 2016- 2017، وتم يصدر قرارا بتعينى معيدا حتى الآن، بسبب وضع اسم طالب غيرى فى الكشوف المرسلة من عميد الكلية إلى رئيس جامعة الزقازيق".

بهذه الكلمات بدأ "طاهر صبحى طاهر" 22 سنة من قرية شنبارة الميمونة، طالب بتمهيدى الماجستير بكلية العلوم، قائلا: تعرضت لظلم بعدم إدراج إسمى ضمن كشوف المعينين بقسم الرياضيات والإحصاء لعام 2017، بالرغم من كونى الأول على دفعتى.

وسرد الطالب قصته قائلا: عميد الكلية أرسل فى بداية العام الجديد، مذكرة لرئيس  الجامعة بدون وضع اسمى ضمن الكشوف، ثم عاد وأرسل الخطة مرة ثانية دون موافقة القسم عليها، وموافقة القسم على الخطة أمر هاما، ثم عاد وأرسلها مرة ثالثة واضعا اسمى بها بشكل يوحى لرئيس الجامعى بأن إسمى مودع كنوع من الواسطة، وبالرغم من كونى الأول على القسم، وخاصة أن من شروط التعين بالقسم أنه يعين معيدين كل عامين فقط، وبالنسبة لوضعى تنطبق عليه الشروط لكونى أعلى درجات فى عام 2017 ، وأيضا أعلى دراجات من الأول على القسم فى عام 2016.

وناشد"طاهر" القائمين على العملية التعليمية بجامعة الزقازيق، والدكتور خالد عبد البارئ، رئيس الجامعة، بمقابلته وسماع شكواه، حتى لا يضيع حلمه فى أن يصبح معيدا بالجامعة، وأنه حاليا لم يفقد الأمل، وبدأ فى دراسة تمهيدى الماجستير على نفقته الخاصة.

فيما أفاد مصدر بجامعة الزقازيق أن موضوع الطالب معروض على الشئون القانونية بالجامعة لفحصه والتأكد من شكوته وإذ كان صاحب حق من عدمه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عاطل شرع فى قتل والده للحصول على مال لشراء مخدرات بمنيا القمح

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

طالب جامعي

كلية العلوم جامعة الزقازيق

شنبارة الميمونة




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة