طالب يشكو من عدم تعيينه معيدا بجامعة الزقازيق رغم كونه الأول على دفعته







الشرقية- فتحية الديب

"ربنا وحده عالم بكم الاجتهاد والمداومة على المذاكرة ليلا نهار، من أجل تحقيق التفوق، فى الثانوية العامة، إلى أن وفقت والتحقت بكلية العلوم، قسم الرياضيات والإحصاء، بجامعة الزقازيق".

وحصدت المركز الأول على دفعتى، لعام 2016- 2017، وتم يصدر قرارا بتعينى معيدا حتى الآن، بسبب وضع اسم طالب غيرى فى الكشوف المرسلة من عميد الكلية إلى رئيس جامعة الزقازيق".

بهذه الكلمات بدأ "طاهر صبحى طاهر" 22 سنة من قرية شنبارة الميمونة، طالب بتمهيدى الماجستير بكلية العلوم، قائلا: تعرضت لظلم بعدم إدراج إسمى ضمن كشوف المعينين بقسم الرياضيات والإحصاء لعام 2017، بالرغم من كونى الأول على دفعتى.

وسرد الطالب قصته قائلا: عميد الكلية أرسل فى بداية العام الجديد، مذكرة لرئيس الجامعة بدون وضع اسمى ضمن الكشوف، ثم عاد وأرسل الخطة مرة ثانية دون موافقة القسم عليها، وموافقة القسم على الخطة أمر هاما، ثم عاد وأرسلها مرة ثالثة واضعا اسمى بها بشكل يوحى لرئيس الجامعى بأن إسمى مودع كنوع من الواسطة، وبالرغم من كونى الأول على القسم، وخاصة أن من شروط التعين بالقسم أنه يعين معيدين كل عامين فقط، وبالنسبة لوضعى تنطبق عليه الشروط لكونى أعلى درجات فى عام 2017 ، وأيضا أعلى دراجات من الأول على القسم فى عام 2016.

وناشد"طاهر" القائمين على العملية التعليمية بجامعة الزقازيق، والدكتور خالد عبد البارئ، رئيس الجامعة، بمقابلته وسماع شكواه، حتى لا يضيع حلمه فى أن يصبح معيدا بالجامعة، وأنه حاليا لم يفقد الأمل، وبدأ فى دراسة تمهيدى الماجستير على نفقته الخاصة.

فيما أفاد مصدر بجامعة الزقازيق أن موضوع الطالب معروض على الشئون القانونية بالجامعة لفحصه والتأكد من شكوته وإذ كان صاحب حق من عدمه.