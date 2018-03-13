ضبط 7350 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة







كتب عبد الرحمن سيد

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7350 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 98 مخالفة تجاوز سرعات، كما تم رصد 88 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 29 "توك توك" مخالف لقواعد وآداب المرور، و15 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و76 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 38 دراجة بخارية وسيارة.