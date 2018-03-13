ضبط 7350 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

ضبط 7350 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعةالثلاثاء، 13 مارس 2018 02:02 م
حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7350 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 98 مخالفة تجاوز سرعات، كما تم رصد 88 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 29 "توك توك" مخالف لقواعد وآداب المرور، و15 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و76 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 38 دراجة بخارية وسيارة.
إضافة تعليق
"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد
"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة