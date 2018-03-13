video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 7 أسلحة نارية وإزالة 350 حالة تعدى وإشغال طريق وتنفيذ 5 حالات إزالة بالجيزة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:21 ص
ضبط 7 أسلحة نارية وإزالة 350 حالة تعدى وإشغال طريق وتنفيذ 5 حالات إزالة بالجيزة مواد مخدرة - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية التى تستهدف بؤر تجارة المخدرات ببولاق الدكرور، لتطهير المنطقة من مروجي الممنوعات بعد تعدد شكاوي المواطنين من انتشارهم. 

وأسفرت الحملة التي شارك بها ضباط مكافحة المخدرات من ضبط 27 متهما بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والاستروكس، بالإضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة والبانجو. 


كما كثفت مديرية أمن الجيزة من حملاتها الأمنية بأنحاء المحافظة، لضبط الخارجين عن القانون، وتم ضبط 7 أسلحة نارية، وإزالة 350 حالة تعدى وإشغال طريق، بالإضافة إلي تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات علي أراضي الدولة ونهر النيل.

 
كما تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة من ضبط كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر بمصانع وثلاجات غير مرخصة، بالإضافة إلي أطنان من الدقيق المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، لتتولي النيابات المختصة التحقيق. 

 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط عاطلين بحوزتهما 14 طربة حشيش قبل ترويجها فى بولاق الدكرور

أخبار الحوادث

حملة امنية

اسلحة نارية

تنفيذ أحكام

أمن الجيزة




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة