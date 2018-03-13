ضبط 7 أسلحة نارية وإزالة 350 حالة تعدى وإشغال طريق وتنفيذ 5 حالات إزالة بالجيزة

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية التى تستهدف بؤر تجارة المخدرات ببولاق الدكرور، لتطهير المنطقة من مروجي الممنوعات بعد تعدد شكاوي المواطنين من انتشارهم.

وأسفرت الحملة التي شارك بها ضباط مكافحة المخدرات من ضبط 27 متهما بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والاستروكس، بالإضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة والبانجو.



كما كثفت مديرية أمن الجيزة من حملاتها الأمنية بأنحاء المحافظة، لضبط الخارجين عن القانون، وتم ضبط 7 أسلحة نارية، وإزالة 350 حالة تعدى وإشغال طريق، بالإضافة إلي تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات علي أراضي الدولة ونهر النيل.



كما تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة من ضبط كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر بمصانع وثلاجات غير مرخصة، بالإضافة إلي أطنان من الدقيق المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، لتتولي النيابات المختصة التحقيق.