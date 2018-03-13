ضبط 200 كيلو كبدة مستوردة منتهية الصلاحية بمطعم فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة ناصر ثابت اليوم الثلاثاء، من ضبط كميات كبيرة من الكبدة المستوردة منتهية الصلاحية بأحد مطاعم بشارع طرح البحر بنطاق حى الشرق.

ووجه "ثابت" تعليماته لمجدى الخضر وكيل المديرية بالمحافظة بتشكيل حملة بالتنسيق مع الرقابة التموينية ومفتيشيها.

أسفرت الحملة عن ضبط 200 كيلو كبده مستوردة منتهية الصلاحية بأحد المطاعم فى شارع طرح البحر بنطاق حى الشرق.

وتحرر المحضر رقم 1407 جنح الشرق بالكميات المضبوطة بعد الحصر، وذلك طبقًا للتواريخ المدونة عليها، ويعد ذلك مخالفًا للقانون 281 لسنة 1994 خاص بقمع الغش والتدليس وجارٍ العرض على النيابة.