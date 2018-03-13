ضبط 1320 عبوة عصائر منتهية الصلاحية فى حملة أمنية بالإسكندرية







الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية واللواء شريف عبد الحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية واسفرت عن ضبط ع ج ال 42 سنة بائع سلع غذائية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية منطقة غرب ووسط الدلتا لحيازته وعرضه للبيع "1320 "عبوة عصائر منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه وجارى العرض على النيابة .

وفى مجال السلع مجهولة المصدر تم ضبط م ع ف 27 سنة المدير المسئول عن محل خردوات بدائرة قسم ثان المنتزه لحيازته وعرضه للبيع "200 " علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، تحرر المحضر جنح قسم ثان المنتزه وجارى العرض على النيابة، وفى مجال السلع التموينية المدعمة، تم ضبط ا ص ا 33 سنة المدير المسئول عن مخبز حر بدائرة قسم سيدى جابر لقيامه بتجميع 6 أجولة دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن 300 كجم بقصد استخدامه فى إنتاج الخبز الحر بمخبزه، تحرر المحضر جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة سيدى جابر وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى تم ضبط عدد 5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى "مياه معدنية"، فى مجال عدم حمل شهادة صحية، تم ضبط 10 قضايا عدم حمل شهادة صحية، فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، تم ضبط 10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة .