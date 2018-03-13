ضبط 13 متهمًا فى مشاجرة بطنطا.. والنيابة تأمر بحبسهم 4 أيام

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية، فى إلقاء القبض على 13 متهمًا بينهم 5 مسجلون جنائيًا بسبب الخلاف على أولوية تحميل ركاب بأحد المواقف بمدينة طنطا، وضبط بحوزة المتهمين 13 قطعة سلاح أبيض استخدموها فى التعدى على بعضهم البعض وترويع المواطنين.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قد تداولوا مقطع فيديو لمشاجرة بين بعض الأشخاص بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.

ووجه اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، وضم ضباط مباحث قسم ثان طنطا، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط طرفى المشاجرة وهم "أحمد.م.ا" 22 سنة، سائق ميكروباص، ومقيم بمساكن السلام دائرة القسم، وبحوزته (سيف)، و"رمضان.ع.ر" 50 سنة، صاحب مقهى، ومقيم بمساكن السلام بلوك 12 سبق اتهامه فى 6 قضايا (مشاجرة – تبديد) وآخرهم القضية رقم 2816 جنح القسم 2008 (مشاجرة) وبحوزته (سيف – صداده)، و"علاء.ا.ا.ع" 40 سنة، عامل كارته، وشهرته "ريشة" ومقيم بشارع الشبيبى (مسجل شقى خطر فئة ب تحت رقم 692 فرد سيطرة) سبق اتهامه فى 48 قضية (مشاجرة – تبديد) وآخرهم القضية رقم 23400 جنح القسم 2015 (ضرب) وبحوزته صدادة، و"حسين.م.ع.ا" 25 سنة، عاطل، ومقيم بشارع شرف القرشى سبق اتهامه فى 9 قضايا (مشاجرة – تبديد) وآخرهم القضية رقم 23298 جنح القسم 2017 (سلاح أبيض) وبحوزته سيف، و"كمال.ر.ك.ز" 23 سنة، ترزى ومقيم بمساكن السلام سبق اتهامه فى القضية رقم 5088 جنح القسم 2007 (مشاجرة) وبحوزته سيف، و"شادى.ا.ك.ز" 20 سنة، عاطل ومقيم بمساكن السلام وبحوزته "سيف"، و"إبراهيم.م.ا" وشهرته إبراهيم الصغير، 40 سنة، عاطل، ومقيم بشارع أبو عامر خلف المقابر سبق اتهامه فى 6 قضايا وآخرهم القضية رقم 28648 جنايات القسم 2017 (مخدرات) وبحوزته سكين، "حسام.ا.ح.م" 20 سنة، كهربائى، ومقيم بشارع شرف سبق اتهامه فى القضية رقم 31818 جنح القسم 2016 (بلطجة) وبحوزته سكين (طرف أول).

وأيضًا من المتهمين "عصام.ع.ج.ا" 24 سنة، سائق ميكروباص، وشهرته "الروبى" مقيم بشارع الشبينى دائرة القسم سبق اتهامه فى 8 قضايا وآخرهم القضية رقم 17288 جنح القسم سنة 2017 (سرقة) وبحوزته (سيف – صداده)، وعلى.ع.ج.ا وشهرته "العربى" 26 سنة، عاطل، ومقيم بشارع الشيتى وبحوزته "سيف"، و"إسلام.ع.ز.م" 28 سنة، عاطل، ومقيم بشارع الشيتى سبق اتهامه فى 14 قضية آخرها القضية رقم 17778 جنايات القسم 2017 مخدرات وبحوزته سكين، و"كرم.ا.خ.ع"، 18 سنة، نجار، ومقيم بـ25 الكاكولا دائرة القسم سبق اتهامة فى قضيتين آخرهما القضية رقم 22018 جنح القسم 2017 سلاح أبيض، وبحوزته سكين، ومحمد.ع.ز.م 30 سنة، عاطل، ومقيم شارع الشيتى دائرة القسم سبق اتهامه فى 6 قضايا وآخرهما القضية رقم 17590 جنح القسم 2015 (سلاح أبيض) وبحوزته سكين (طرف ثان) وتبين وجود خلافات بين السائقين على أولوية تحميل الركاب بالموقف، حيث تدخل على أثرها باقى أفراد الطرفين وتبادلوا التعدى بالضرب دون حدوث ثمة إصابات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر رقم 7078 جنح قسم ثان طنطا، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.