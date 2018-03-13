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ضبط هارب من أحكام بالسجن تعدى على راكب داخل قطار بالمنصورة بسلاح أبيض

الثلاثاء، 13 مارس 2018 05:45 م
ضبط هارب من أحكام بالسجن تعدى على راكب داخل قطار بالمنصورة بسلاح أبيض سلاح ابيض-ارشيفيه





الدقهلية شريف الديب
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اعتدى هارب من أحكام بالسجن على راكب داخل قطار بسلاح أبيض (مطواة) وأصابه بجرح قطعى بالظهر بمحطة شربين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا، من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لقسم شرطة محطة سكك حديد المنصورة من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد المنصورة.. بحدوث مشاجرة بين كلا من م . ح . ص – 34 سنة طرف اول. محكوم عليه هارب فى قضيتين آخرهما قضية جنح مركز شرطة شربين "ضرب" غيابى بالحبس لمدة 6 شهور وكفالة 1000 جنيه و طرف ثان ا . س . ا - 22 سنة . على إثر خلاف بينها، حيث قام الطرف الأول بالتعدى على الطرف الثانى بسلاح ابيض ( مطواة ) وتخلص من السلاح الأبيض وتم تحويل المصاب الى مستشفى شربين وورد التقرير الطبى يفيد اصابته بجرح قطعى بالظهر بطول 10 سم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

 


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