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الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:53 م
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ضبط نصاب استولى على 670 ألف جنيه بزعم إلحاق ابنى مواطنين بالكليات العسكرية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:46 م
ضبط نصاب استولى على 670 ألف جنيه بزعم إلحاق ابنى مواطنين بالكليات العسكرية متهم - أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على مواطنين بزعم إلحاق نجليهما بإحدى الكليات العسكرية مقابل مبالغ مالية .

تلقت الادارة  العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "مواطنين – مقيمان بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية" بقيام ا"مجدى . ع . إ " مدير وشريك بإحدى الشركات– ومقيم بحدائق المعادى القاهرة - بالحصول منهما على مبلغ مالى قدره "670 ألف جنيه" مقابل تسهيل إجراءات إلحاق نجليهما بإحدى الكليات العسكرية .

واسفرت  تحريات إدارة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ صحة البلاغ وقيام المتحرى عنه بإدعاء نفوذاً مزعوماً لدى القيادات والمسئولين بالكليات العسكرية وحصوله على مبلغ "ستمائة وسبعون ألف جنيه" من الشاكيين مقابل تسهيل إجراءات إلحاق نجليهما بإحدى الكليات العسكرية ..

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة أسفرت عن ضبطه بميدان المساحة بمحافظة الجيزة، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة تفصيلاً ، وحصوله على المبالغ المالية لإلحاق نجلى الشاكيين بإحدى الكليات العسكرية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .


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