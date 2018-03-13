ضبط مسئول سابق بحي المنتزة تواطء مع آخرين لاقامة عقارات مخالفة







كتب محمود عبد الراضى

نجحت الإدراة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص بتهمة التواطء مع أحد مالكى العقارات لتسهيل إنشاء برج سكنى بالمخالفة لأحكام القانون منذ 6 سنوات .

جاء ذلك فى إطار إستمرار الجهود الأمنية المبذولة لمُكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى فى مجال الإدارة المحلية ، حيث وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام بعض مسئولى الإدارة الهندسية بحى المنتزه ثانِ محافطة الإسكندرية بالتواطؤ مع مالك أحد العقارات بنطاق الحى وتمكينه من بناء برج سكنى بالمخالفة لأحكام القانون .

وأسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام "عاطف.ل" مهندس بالإدارة الهندسية بحي المنتزه " سابقاً" ، مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل أول محافظة الإسكندرية ، والسابق اتهامه في 4 قضايا إحداهما " إستغلال نفوذ "، باستغلال موقعه الوظيفي في غضون عام 2012 والتواطؤ مع "إسماعيل.أ" مقاول ، مقيم المنتزه أول.، و"محمود.م" مالك العقار -متوفي بتمكينهما من بناء برج سكنى "بدون ترخيص " وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة وذلك لتمكينهما من عدم المسائلة القانونية .. الأمر الذي أدي إلي الإضرار بالمال العام، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وبسؤال المهندس مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بحي المنتزه ثان، أكد صحة المعلومات، وتمالحصول علي المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية بمديرية أمن الإسكندرية ،تم ضبط المتهم الثانى وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الآخران، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.