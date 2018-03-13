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ضبط سيدة عرضت رشوة على المسئولين ببريد شرق القاهرة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:01 ص
ضبط سيدة عرضت رشوة على المسئولين ببريد شرق القاهرة رشوة ـ صورة أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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نجحت شرطة البريد فى ضبط سيدة عرضت مبلغ مالى على سبيل الرشوه لموظفين ببريد شرق القاهرة.

 

تلقت إدارة  شرطة البريد بلاغا من رئيس قسم خدمة المواطنين بإدارة بريد شرق القاهرة وموظفة بمكتب البريد، بأنه أثناء تواجدهما بمقر عملهما حضرت سيدة وطلبت منهما الحصول على شهادة لصالح "ح. م. ع" المتهم فى قضية جنح عين شمس "مبانى" تفيد أن الخطاب المسجل الوارد من الحى والخاص بإعلان الأخير بمخالفة المبانى تم إعادته للحى مرة أخرى لعدم الاستدلال عليه وذلك على خلاف الحقيقة "حيث تم تسليم الخطاب لشقيق المتهم" وعرضت عليهما 15000 نظير ذلك، حيث قاما بمجاراتها واتفقا على تحديد موعد آخر لاستلام المبلغ على أن يكون ذلك بمكتب رئيس قطاع شرق القاهرة، وبالعرض على  اللواء قاسم حسين مساعد الوزير - مدير الإدارة العامة وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم وضبط المتهمة.

 

وتمكن ضباط مباحث إدارة شرطة البريد من ضبط المتهمة أثناء عرضها 1000 جنيه على سبيل الرشوة للمبلغين وذلك بمكتب رئيس قطاع شرق القاهرة مقابل تسليمها ما يفيد عدم إستلام موكلها  لإعلان الحى فى مخالفة المبانى.. حتى تستفيد فى إجراءات التقاضى، وتم عرض المتهمة على النيابة العامة.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

الفساد

الله ينور والله

عقبال تطهير حي مدينه السلام اول من الفساد الموجود في العنوان ،، مدينه السلام ،، اسبيكو الجديد ،، اخر الشارع ،، خلف جراش زلط ،، بلوك ٢٤٧ مدخل ١ ،،، تخيلوا يوجد جنينه بداخلها عمود نور الحكومة وكابينه للتليفون للحكومة شوفتوا فساد اكتر من كدا

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