ضبط سيدة استولت على 6 الاف جنيه معاش تكافل وكرامة دون وجه حق

ضبط سيدة استولت على 6 الاف جنيه معاش تكافل وكرامة دون وجه حقالثلاثاء، 13 مارس 2018 03:04 م
اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت إدارة شرطة البريد من ضبط سيدة لاستيلائها على 6521 جنيه، عن طريق صرف معاش التكافل والكرامة لمن ليس لهم دخل ثابت ،من مكتب بريد بنى التابع لمنطقة بريد أسيوط، واعترفت بارتكابها للواقعة وسددت المبلغ.
ووجه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وتم ارسال المتهمة لمركز شرطة أبو تيج لقيده عرضه على النيابة.
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