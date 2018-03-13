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الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:59 م
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ضبط سيدة استولت على 6 الاف جنيه معاش تكافل وكرامة دون وجه حق

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:04 م
ضبط سيدة استولت على 6 الاف جنيه معاش تكافل وكرامة دون وجه حق اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية





كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت إدارة شرطة البريد من ضبط سيدة لاستيلائها على 6521 جنيه، عن طريق صرف معاش التكافل والكرامة لمن ليس لهم دخل ثابت ،من مكتب بريد بنى التابع لمنطقة بريد أسيوط، واعترفت بارتكابها للواقعة وسددت المبلغ.

ووجه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وتم ارسال المتهمة لمركز شرطة أبو تيج لقيده عرضه على النيابة.

 


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