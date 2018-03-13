ضبط سجين هارب بالإسماعيلية صادر ضده سجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه

ضبط سجين هارب بالإسماعيلية صادر ضده سجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراهالثلاثاء، 13 مارس 2018 03:53 م
اللواء محمد على حسن مدير أمن الاسماعيلية
الإسماعيلية – صبري غانم
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تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط سجين هارب، مطلوب ضبطه لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه.
كانت معلومات قد وردت لقطاع الأمن العام، أكدتها تحريات البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، مفادها، تردد المدعو محمد.س.ع ،سن35، على محل إقامته بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، هارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث ثورة يناير 2011، والمطلوب ضبطه لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه.
وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية مشتركة استهدفت المذكور بمحل سكنه، وتم ضبطه وبحوزته بندقية آلية، و10 طلقات لذات العياروخزينة آلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة.
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