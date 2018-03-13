ضبط زوجة وأشقاء "مستريح بنها" لاستيلائهم على أموال مواطنين بزعم توظيفها







القليوبية - نيفين طه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط زوجة وأشقاء "مستريح بنها"، لاتهامهم بالنصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم فى استيراد وتصدير الهواتف المحمولة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث قسم شرطة ثان بنها، بلاغا من "محمود فؤاد، وخالد عبد الرحيم، وأحمد على" عمال بالمصنع الحربى، و7 أشخاص آخرين، بتضررهم من "قاصد ا" وشهرته "ياسر" 38 سنة، صاحب مقهى "هارب"، وزوجته "هبة. ا" وأشقائه "تامر" 29 سنة، و"هانى" 36 سنة، و"مصطفى" 40 سنة، بالتحصل منهم على مبالغ مالية بقصد توظيفها وتشغيلها فى استيراد وتصدير الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل إعطائهم نسبة من الربح شهريًا .

وأضافوا بأنهم تحصلوا على أرباح شهرية لمدة 4 أشهر، ثم توقفوا عن إعطائهم الأرباح منذ شهرين، وعند مطالبتهم بتلك الأرباح أو المبالغ المالية، عللوا ذلك بأن البضائع محتجزة بالميناء، ولم يتم الإفراج عنها، وقدموا إيصالات أمانة موقعة من المتهم الأول بالمبالغ المدفوعة.

تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط المشكو فى حقهم عدا الأول، وبمواجهتهم أقروا بأن المتهم الأول هو المتعامل معهم فى المبالغ المالية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1777 جنح قسم ثان بنها لسنة 2018م، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.