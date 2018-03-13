ضبط تاجرى أعلاف بتهمة حيازة 8 أطنان ردة دون فواتير فى حملة أمنية بقنا

ضبط تاجرى أعلاف بتهمة حيازة 8 أطنان ردة دون فواتير فى حملة أمنية بقناالثلاثاء، 13 مارس 2018 12:21 م
مضبوطات - أرشيفية
قنا -وائل محمد
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تمكنت مباحث التموين بمحافظة قنا، بالتنسيق مع رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، من إلقاء القبض على تاجرى أعلاف لحيازتهما 8 أطنان من الردة الخشنة دون فواتير، لتحقيق أرباح غير مشروعة بمركز قنا.
كان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف رياض، مدير المباحث الجنائية، يفيد القبض على كلاً من: أحمد. م، 40 عاماً، تاجر أعلاف وذلك لحيازته 8 أطنان ردة خشنة دون فواتير.
كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب لتصرفه فى 200 كيلو من الدقيق المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك بدائرة مركز قنا.
وحررت لهم المحاضر اللازمة فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.
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