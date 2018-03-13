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ضبط اثنين بقنا تخصصا فى سرقة الدراجات البخارية من جرجا بسوهاج

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:54 م
ضبط اثنين بقنا تخصصا فى سرقة الدراجات البخارية من جرجا بسوهاج المتهمين





سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا، برئاسة الرائد عزت سليمان رئيس مباحث القسم بالإنابة، من إلقاء القبض على عاملين كونا تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص فى سرقة الدراجات النارية وبحوزتهما فرد محلى الصنع وسنجه.

كان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن تحديد مرتكبى وقائع سرقة الدرجات البخارية من دائرة قسم جرجا.

وعلى الفور تم إخطار اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والذى قرر سرعة ضبط المتحرى عنهم وضبطهم متلبسين بالحرز والحيازة، وتم وضع خطة بحث هادفة وتنفيذ عدة أكمنة ثابتة ومتحركة قادها الرائد عزت سليمان رئيس مباحث القسم بالإنابة والنقيبان أحمد علام وأحمد مصطفى معاونى مباحث المركز، وأسفرت الجهود والتنفيذ الجيد للخطة عن ضبط "ه . ش . ع" 22 سنة عامل ويقيم بهجورة دائرة مركز نجع حمادى قنا وبحوزته فرد خرطوش و2 طلقة وضبط "م . ح . ع" 22 سنة ويقيم الكرنك دائرة مركز أبوتشت وبحوزته سنجه وتم ضبط دراجتين نارييتين وبالكشف عليهما تبين أن الدارجة الأولى مبلغ بسرقتها فى واقعة المحضر رقم 2243 إدارى القسم لسنه 2018 بلاغ وائل محمد صادق مقيم بندر جرجا بوالدراجة الثانية، أاقرو بسرقتها من دائرة المركز صباح أمس وتبين عدم تحرير محضر بواقعة السرقة وأعترفوا بإرتكاب عدة وقائع أخرى.

وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 
المتهمين
المتهمين

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