ضبط أسماك فاسدة وإحباط تهريب دقيق مدعم فى حملة تموينية بالبحيرة







البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة، وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

أسفرت الحملة التى شارك فيها، العقيد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط "تامر م ك" صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية، بقرية دسونس الحلفاية مركز أبوحمص، لحيازته 860 كيلو أسماك هارينج مجمدة منتهية الصلاحية.

وضبط "عمر م ا" المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بندر دمنهور، لقيامة بتجميع 900 كيلو دقيق بلدى مدعم والمحظور تداوله بالأسواق، لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط "محمود ع م" صاحب مصنع سمن "بدون ترخيص" بمدينة المحمودية، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وضبط 515 كيلو سمن وزبدة فلاحى غير مدون عليها بيانات وعلامات تجارية، تحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كما تم تحرير 1067 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، بجانب ضبط هاربين من تنفيذ 2461 حكما قضائيا بالحبس، وضبط 19 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.

من جانبها، شنت الوحدات المحلية بالبحيرة، حملة لإزالة التعديات، ورفع الإشغالات برئاسة المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور، وتم رفع وإزالة 512 إشغال طريق ثابت ومتحرك، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة.



http://www.youm7.com/story/2018/3/13/مصرع-سائقين-فى-حادث-تصادم-سيارتين-بالبحيرة/3691682

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http://www.youm7.com/story/2018/3/13/مصرع-سائقين-فى-حادث-تصادم-سيارتين-بالبحيرة/3691682