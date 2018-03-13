ضاحى خلفان: تنظيم الحمدين يترنح بعد إقالة ريكس تيلرسون

ضاحى خلفان: تنظيم الحمدين يترنح بعد إقالة ريكس تيلرسونالثلاثاء، 13 مارس 2018 04:20 م
ضاحى خلفان
كتب خالد نور
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نشر ضاحى خلفان تميم، نائب رئيس شرطة دبى السابق، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعليقا على وضع النظام القطرى بعد قرار إقالة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ترامب وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون.
وعلق خلفان فى تدوينة قائلا: "بإقالة وزير خارجية أمريكا.. تنظيم الحمدين يترنح".
يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد اختلف مع وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون بشأن الاتفاق النووى مع إيران الأمر الذى انتهى بإقالة الأخير، وأضاف ترامب أنه اتخذ قرار إقالة تيلرسون من دون النقاش معه.
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