صور.. ميجان ماركل خطيبة الأمير هارى تشارك بأول قداس مع الملكة إليزابيث







رويترز

شاركت الأمريكية ميجان ماركل، خطيبة الأمير هارى، أمس الإثنين فى أول نشاط رسمى مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية منذ أن أعلن الإثنان العام الماضى أنهما سيتزوجان.

وانضمت ماركل إلى زوجها المحتمل وآخرين من كبار أفراد الأسرة المالكة، ومن بينهم الأمير تشارلز والد الأمير هارى والأمير وليام شقيقه الأكبر وزوجته كيت، فى قداس لدول الكومنولث بكنيسة وستمنستر آبى بلندن.



الأمير هارى وميجان والأمير وليام شقيقه الأكبر وزوجته كيت

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى وباتريشيا سكوتلاند، الأمين العام للكومنولث من بين تجمع مؤلف من ألفى شخص حضروا القداس، وهو أكبر تجمع دينى سنوى فى المملكة المتحدة والذى يضم أيضا أكثر من 800 من تلاميذ المدارس والشبان.

والملكة إليزابيث هى زعيمة الكومنولث منذ عام 1952، ويقول مساعدوها إنها ترى نجاح المنظمة، التى تضم الآن 53 عضوا يمثلون أكثر من 2.4 مليار نسمة، واحدا من أعظم إنجازاتها كملكة.

وقامت بأكثر من 200 زيارة لبلدان الكومنولث خلال فترة حكمها الممتدة لنحو 66 عاما، إذ زارت كل دول الكومنولث باستثناء الكاميرون ورواندا.

وستستضيف بريطانيا الشهر المقبل اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث وتتوقع هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سي) ووسائل إعلام بريطانية أخرى أن تكون مسألة من سيخلف الملكة البالغة من العمر 91 عاما فى قيادة الكومنولث من بين المسائل التى قد يبحثها الاجتماع.



الملكة إليزابيث

وقالت الملكة فى بيان "نظرا للحفاوة الشديدة التى حظيت بها من كثير من بلدان الكومنولث على مر السنين، أتطلع بكل سرور لاستقبال زعماء أسرتنا التى تضم 53 بلدا إلى مقرى إقامتى فى لندن ووندسور".

وسيجرى تجهيز قلعة وندسور الواقعة غربى لندن لزواج الأمير هارى والممثلة ماركل نجمة الدراما التلفزيونية الأمريكية (سويتس) يوم 19 مايو المقبل.



الأمير هارى وزوجته كيت



الأمير هارى وميجان ماركل



الملكة إليزابيث



حضور الملكة إليزابيث



حضور تيريزا ماى



حضور ميجان ماركل



رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى



مراسم القداس