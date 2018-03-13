صور.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين جراء سقوط حافلة تقل طلاب فى واد بأمريكا

صور.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين جراء سقوط حافلة تقل طلاب فى واد بأمريكاالثلاثاء، 13 مارس 2018 07:36 م
سقوط حافلة
أ ش أ
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لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين على الأقل فى أمريكا، اليوم الثلاثاء، جراء سقوط حافلة تقل طلاب فى واد بولاية ألاباما.
وذكرت شبكة "سى بى إس" الأمريكية أن ستة أشخاص يعانون من إصابات خطيرة جراء سقوط الحافلة التى كانت تقل 45 شخصا على الأقل فى واد عمقه 50 قدما، مضيفة أن حالة بقية المصابين مستقرة.
حادث فى أمريكا
سقوط حافلة
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين جراء سقوط حافلة تقل طلاب فى واد بأمريكا
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