video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين جراء سقوط حافلة تقل طلاب فى واد بأمريكا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:36 م
صور.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين جراء سقوط حافلة تقل طلاب فى واد بأمريكا سقوط حافلة





أ ش أ
إضافة تعليق

 لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين على الأقل فى أمريكا، اليوم الثلاثاء، جراء سقوط حافلة تقل طلاب فى واد بولاية ألاباما.

وذكرت شبكة "سى بى إس" الأمريكية أن ستة أشخاص يعانون من إصابات خطيرة جراء سقوط الحافلة التى كانت تقل 45 شخصا على الأقل فى واد عمقه 50 قدما، مضيفة أن حالة بقية المصابين مستقرة.

 

حادث فى أمريكا
حادث فى أمريكا

 

سقوط حافلة
سقوط حافلة

 

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين جراء سقوط حافلة تقل طلاب فى واد بأمريكا
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين جراء سقوط حافلة تقل طلاب فى واد بأمريكا

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجالية المصرية بأوكرانيا تجهز حافلات لنقل المصريين للتصويت فى الانتخابات

تشغيل الحافلات المائية فى فينيسيا الإيطالية بزيت الطبخ المعاد تدويره

مصرع 38 شخصا وإصابة 10 آخرين إثر سقوط حافلة فى خندق بإثيوبيا

فيديو وصور.. استقبال حافل لرئيس وزراء فلسطين فى رام الله بعد محاولة اغتياله

سفارة مصر بمدريد: توفير حافلتين لنقل الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم من برشلونة

سقوط حافلة

أمريكا

أخبار العالم اليوم

ألاباما




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة