صور .. مستقبل وطن ينظم مؤتمرا بقرية بنى حله فى بنى سويف لدعم السيسى بالانتخابات

صور .. مستقبل وطن ينظم مؤتمرا بقرية بنى حله فى بنى سويف لدعم السيسى بالانتخاباتالثلاثاء، 13 مارس 2018 02:23 م
مؤتمر حزب مستقبل وطن
بنى سويف :هانى فتحى
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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز سمسطا جنوب غربى محافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، برئاسة وائل محفوظ أمين عام المحافظة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بقرية بنى حلة التابعة لدائرة المركز، وذلك لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة رئاسية ثانية، تحت شعار "السيسي مستقبل وطن".
جاء ذلك بحضور النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، عمرو شحاتة الأمين العام المساعد، محمد عشرى أمين التخطيط الاستراتيجي، حوته حسين أمين الشباب، طارق نور أمين المركز، عصام محمد على أمين مساعد المركز، على مصطفى رئيس الوحدة القروية لقرية بدهل، وممثلى الأزهر والكنيسة وعدد من الشخصيات العامة.
وقال وائل محفوظ، أمين حزب مستقبل وطن، إن الخروج يوم التصويت لدعم السيسى هو تأكيد للعالم كله أن مصر يحكمها رئيسًا خلفه شعبه بكل ما يملك من قوةـ وإن الإنجازات التى حدثت خلال الفترة الماضية خير دليل على ذلك وأننا على العهد نرى فية مستقبل وطن.
وأكد عمرو شحاتة، خلال كلمته، أن الرئيس السيسى وضع مصر على الطريق الصحيح، وساعد على أن تكون لمصر إرادة قوية وتمتلك قرارها، لتحقق التنمية الشاملة لخدمة المجتمع.
وقال طارق نور، أمين المركز، إن الحضور الحاشد اليوم من جميع أهالى قرية بنى حله دليل قوى على حب وتأييد الرئيس السيسى.
حملة مستقبل وطن
حملة مستقبل وطن
حملة مستقبل وطن
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