صور.. مساعد وزير الداخلية يقود جولات مفاجئة بالمترو والسكة الحديد







كتب محمود عبد الراضى

قاد اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جولة لمفاجأة الخدمات الأمنية المعينة على إدارة شرطة السكة الحديد "محطة سكك حديد القاهـرة- محطـة سكـك حديـد الجيـزة"، وإدارة شرطـة متـرو الانفاق بمحطات مترو أنفاق.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تقييم الأداء فى مختلف المواقع الشرطية، والوقوف على مدى إستيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة والتعرف ميدانياً على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون في إطار خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية بشأن تأمين وسائل النقل والمواصلات وأهمها مرفقي مترو الانفاق والسكة الحديد ، ونظرا لحالة التأهب القصوى التي اتخذتها الإدارة ،وتنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية باستنفار كافة الجهود الأمنية لمواجهة التحديات الراهنة.



اللواء قاسم حسين



جانب من الجولة



رجال الاطفاء