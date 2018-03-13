صور.. مربو الجمال يجددون مطالبهم بتخصيص مضمار لنادى الهجن بالإسماعيلية







الإسماعيلية - محمد عوض

جدد مربو الجمال مطالبهم بتخصيص مضمار لنادى رياضات الهجن بمدينة الإسماعيلية ليكون موقعا ثابتا لإقامة مباريات ركض الجمال فى المهرجان السنوى الذى يحمل اسم المدينة .

وشهد مضمار سرابيوم لسباق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى السابع عشر لسباقات الهجن على مدار يومين بمشاركة 9 دول اقترحت تطوير نظام السباقات.

وقال موسى أحد مربو الجمال الراكضة فى المهرجان: "نريد مضمارا ثابتا للمباريات، نتابع كل عام مسابقات الهجن فى دول الخليج، نتمنى أن نصل إلى مستوى مقارب لهم، وفى دول الخليج يعتمدون على روبوتات على ظهور الجمال بينما ما زلنا نحن نعتمد على أطفالنا لترويض الجمال، وأيضا المضمار غير مجهز، ويحدد بكتل رمال تصنعها المعدات قبل كل سباق".

ويشارك فى المهرجان تمثيل رسمى من 9 دول عربية يقام لها سباقات الهجن، بالإضافة إلى ممثلى قبائل عربية من سيناء والإسماعيلية والسويس والأقصر وسوهاج ومرسى مطروح.

ومن جانبه، قال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن سباقات الهجن تراث، كما أنه لا تجتمع القبيلة هكذا إلا فى حفلات العرس أو سباقات الهجن، ونسعى لتوارث هذه العادة للأجيال القادمة.

بينما شارك النائب جازى سعد عضو مجلس النواب عن وسط سيناء، كضيف فى مهرجان الإسماعيلية للهجن، وطالب خلال اجتماع باللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية بتخصيص أرض لإقامة ناد ثابت لرياضات الهجن، وهو طلب مكرر لأكثر من 10 أعوام تنقل فيها السباق فى صحراء سرابيوم .

مهرجان هذا العام شهد مشاركة فرنسية لأول مرة بعد تدشين اتحاد أوروبى للهجن، وأعلن عنه العام الماضى، دون الإعلان عن أى فعاليات لسباقات الهجن فى أوروبا.

وتقام سباقات الهجن فى مضمار بطول 5 كيلو مترات، لركض الجمال بحسب العمر وقوة التحمل حيث تقسم الهجن إلى قعود وثنايا وبعران، فى أشواط تبدأ من 3 كيلو مترات للجمال الصغيرة وحتى 10كيلو مترات.























































