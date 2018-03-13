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صور .. محافظ سوهاج يشدد على تكثيف حملات النظافة بشوارع وميادين

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:22 م
صور .. محافظ سوهاج يشدد على تكثيف حملات النظافة بشوارع وميادين اعمال النظافة بشوارع سوهاج





سوهاج – عمرو خلف
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شدد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، على رؤساء الوحدات المحلية للمدن والاحياء والقرى، على ضرورة تنفيذ خطة المحافظة وتكثيف حملات واعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين بمختلف مدن وقرى المحافظة ، لتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين.

ومن جانبه قال محمد امبابي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، أن الوحدة المحلية قامت بحملات نظافة مكبرة بإشتراك عمال حملة النظافة وقسم الاشغالات، ترافقهم معدات الوحدة، وتم مسح وتسوية طريق سوهاج/اسيوط، بداية من المدخل الجنوبي كوبري الضياع.

كما تم رفع الأتربة والتراكمات مع ردم وتمهيد أماكن الحفر التى خلفها الغاز الطبيعى تيسيراً علي المارة وعبور السيارات المتجهة شمالاً وجنوباً، كذلك تم تغيير بعض البلدورات المتهالكة، وغسل البلدورات ورش جوانب الطريق.

كما تم مسح شارع النيل من بداية مدخل قرية النزلة جنوباً لبداية ناحية نجع خليفة، مروراً بشوارع النزلة والشيخ ضاحى ومحيط مجلس المدينة وشارع المحكمة ثم محيط مدرسة مصطفي كامل ومدرسة المراغة القديمة والسلخانة والثانوية العامة القديمة والثانوية التجارية ومن ثم مسح وكنس شارع المرور المتجهه لشارع مركز الشرطة وشارع الشباب.

اعمال النظافة والتجميل بالمراغة (1)
 

 

اعمال النظافة والتجميل بالمراغة (2)
 

 

اعمال النظافة والتجميل بالمراغة (3)
 

 

اعمال النظافة والتجميل بالمراغة (4)
 

 

اعمال النظافة والتجميل بالمراغة (5)
 

 


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