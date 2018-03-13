صور.. محافظ جنوب سيناء: افتتاح مشروعات فى العيد القومى بـ10 مليارات جنيه







جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، على أنه جارى الانتهاء من عدد كبير لمشروعات قومية وخدمية بالمحافظة بتكلفة حوالى 10 مليارات جنيه، بقطاع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والتعليم، مشيرًا إلى أن عدد من تلك المشروعات سيتم افتتاحها السبت القادم تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى والبعض الاخر سيتم افتتاحه الشهر القادم مع الاحتفالات بأعياد تحرير سيناء.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد عدد من المشروعات بمدينة طور سيناء يرافقه فوزى همام رئيس المدينة والشيخ اسماعيل الراوى وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة.

وتفقد فودة، تطوير الشاطئ العام ومنطقة حمام موسى ومسجد حى الزهراء وتطوير منطقة حى اللوكس وجامعة الملك سالمان، مشيرًا إلى أن احتفالات المحافظة بعيدها القومى سوف يبدأ من يوم الجمعة القادم بإقامة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصحابة بشرم الشيخ بحضور وزير الأوقاف وعدد من الوزراء ورجال الأعمال والإعلام يليه افتتاح معسكر الأئمة فى الفترة من 16 إلى 18 مارس الحالى بمشاركة 80 أمام من مختلف محافظات الجمهورية يتم استضافتهم بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ بحضور عدد من أساتذة الأزهر لإلقاء محاضرات لتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الفكر المتطرف ومناقشة القضايا المعاصرة وحلها.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن السبت القادم سيتم التوجه إلى مدينة طابا للاحتفال بالذكرى 29 لعودة طابا من أمام ساحة العلم، ثم توجه إلى قرية طابا النموذجية لافتتاح دار المناسبات وتفقد المكتبة الثقافية والتوجه بعد ذلك لمدينة نويبع لوضع حجر الأساس للمنطقة الحرة ومحطة الحاويات ووضع حجر أساس محطة تحلية المياه بطاقة 15 ألف م3/يومى.

وأعلن خالد فودة، أنه سيتم توزيع عقود الإسكان الجديدة على المواطنين بحضور وزير الإسكان 19 مارس الجارى، مشيرًا إلى أن تطوير التجمعات التنموية بلغ 7 تجمعات تم الانتهاء من الأعمال بها بنسبة 25%.

وفى السياق ذاته، تفقد المحافظ الأعمال التى تتم بجامعة الملك سالمان، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية حتى يتسنى افتتاح المرحلة الأولى منها العام الدراسى القادم.

و من جانب آخر أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء موافقته على ترخيص 50 تاكسى عداد لأهالى طور سيناء، لفتح فرص عمل للمواطنين، كما صدق على مبلغ 500 جنيه لكل صياد لعدد 400 صياد لمدة ثلاثة أشهر هى مارس وأبريل ومايو بعد التنسيق مع الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى تليفونيا نظرا لتوقف مشروع الصيد فى العمليات العسكرية سيناء 2018.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه بالتنسيق مع مؤسسة صناع الحياة تم توفير 500 بطانية و750 جاكت لتوزيعها على المستحقين من مواطنى جنوب سيناء بمدن المحافظة. 50 رخصة تاكسى عداد لأهالى طور سيناء وتعويضات للصيادين فى إطار توفير فرص العمل لأهالى جنوب سيناء وتخفيف الأعباء المعيشية وتواكبا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد جامعة الملك سلمان



جانب من تفقد مسجد الزهراء



أثناء تفقد الشاطئ العام