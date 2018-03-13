صور.. محافظ المنيا يفتتح محطة رفع صرف صحى وإحلال وتجديد كوبرى العباسية

افتتح عصام البديوى محافظ المنيا، صباح اليوم، أعمال إحلال وتجديد كوبرى العباسية بمركز مغاغة والذى يربط بين قرى غرب وشرق الإبراهيمية بتكلفة إجمالية قدرها 6 ملايين و460 ألف جنيه، وذلك ضمن احتفالات عيد المنيا القومى الموافق 18 مارس الجارى.

رافق المحافظ خلال الافتتاحات سامى شنودة وكيل وزارة الرى ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم ومجدى نصر رئيس مركز مغاغة .

كما افتتح المحافظ مجزر أبا العمومى المقام على مساحة 6 آلاف متر بتكلفة إجمالية قدرها مليون و766 ألف جنيه ليخدم قرية أبا والقرى التابعة لها.

وفى مركز العدوة، افتتح المحافظ يرافقه إبراهيم نصير رئيس مركز العدوة محطة رفع صرف صحى بكفر مهدى بتكلفة 10 ملايين جنيه جنيه حيث تخدم المحطة عدد 6 آلاف نسمة وتضم شبكة انحدار بطول 4 آلاف كيلومتر، وخط طرد بطول كيلو و1700 متر، وبعدد 1000 وصلة منزلية.

كما افتتح أعمال إحلال مدرسة النصر(6) للتعليم الأساسى بقرية 6 وذلك بمساحة إجمالية 1778 مترا وبتكلفة تصل إلى 3 ملايين و400 ألف جنيه حيث تضم المدرسة عدد 11 فصلاً.