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صور.. محافظ القليوبية يشارك فى ماراثون لذوى الاحتياجات الخاصة باستاد بنها

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:22 م
صور.. محافظ القليوبية يشارك فى ماراثون لذوى الاحتياجات الخاصة باستاد بنها اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية في مارثون لذوي الاحتياجات الخاصة





القليوبية ــ نيفين طه
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شارك اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية فى ماراثون لذوى الاحتياجات الخاصة شارك فيه 40 طالبا من المدارس الفكرية ببنها وقليوب وطوخ والعمار بستاد بنها الرياضى بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم، بحضور الدكتورعزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم.

 

وبعد انتهاء المارثون كرم المحافظ الفريق الفائز والفرق الأخرى وأعطى تعليمات بصرف مكافأة مالية لهم والتقاط الصور التذكارية معهم لإسعادهم وإدخال البهجة والسرور عليهم.

 

وأكد محافظ القليوبية أن الأولاد قدموا ملحمة حقيقية للتأكيد على قوتهم وإرادتهم الحديدية، لحضور ماراثون رياضى كغيرهم من باقى أبناء المحافظة، وأنهم قادرون على تحدى الصعاب، حيث نالوا استحسان الجميع وتشجيعات وتصفيات حارة من كل القائمين على تنظيم الماراثون قبل وأثناء وعقب الماراثون لجهدهم الكبير المبذول خلال الفعاليات.

 

أرسل المحافظ رسالة حب شكر فيها كل القائمين والمساهمين والمشاركين والمنظمين للمارثون الذى يهدف إلى إسعاد الأطفال متحدى الإعاقة وأسرهم، معلنًا أن تكاتف الجميع لصالح فئة من الفئات يعمل على إسعاد الأسرة التى بها طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة وتعطى رسالة فحواها أن كلنا أهل مصر أسرة واحدة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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