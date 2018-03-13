صور.. محافظة سوهاج تحرر 16 محضرا تموينيا وتعدم 97 كيلو لحوم فاسدة







سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه عقب إصداره القرار رقم 839 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على الأغذية بالأسواق وبمناسبة اقتراب الاحتفال بأعياد شم النسيم. تم تشكيل اللجنة والتى ضمت فى عضويتها إيهاب أحمد صابر ومحمد عبدالحميد على مفتشى مكتب مراقبة الأغذية بسوهاج وبمتابعة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والدكتور جمال قريشى وكيل وزارة الصحة بسوهاج وعبدالنعيم عبداللطيف عبد النعيم نائب رئيس حى شرق وبمتابعة صلاح المازنى رئيس حى شرق.

وبالاشتراك مع محمد أبوالفتوح محمد وإيمان عبدالرؤوف المهدى ومحمود عبدالغنى محمد أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى وبمتابعة دكتور أحمد البدرى مدير مديرية الطب البيطرى بسوهاج ومحمد حسنى عبدالوهاب، مفتش تموين وبمتابعة أحمد حسين وكيل وزارة التموين.

وتم المرور اليوم والتفتيش على محال المواد الغذائية بنجع أبوشجرة دائرة قسم ثان سوهاج وتم المرور على 19 منشأة وتحرير 16 محضر عدم حمل شهادات صحية و 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و محضر طبقا لقرار الاوعية و 4 محاضر نظافة ومحضر عدم حمل رخصة بائع متجول وتم إعدام 97 كيلو كبدة ولحوم وفراخ متغيرين فى خواصهم الطبيعية وغير صالحين للاستهلاك الآدمى.