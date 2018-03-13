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صور.. مؤتمر حاشد لمؤسسة بكرة لينا فى الإسماعيلية تحت شعار "المرأة صوت مصر"

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:50 م
صور.. مؤتمر حاشد لمؤسسة بكرة لينا فى الإسماعيلية تحت شعار "المرأة صوت مصر" النائبة أمال رزق بمؤتمر المرأة صوت مصر بالإسماعيلية





الإسماعيلية – جمال حراجى
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نظمت "مؤسسة بكرة لينا مصر" بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً بمقر قصر الثقافة، تحت شعار "المرأة صوت مصر" بحضور المئات من السيدات وعلى رأسهم النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب.

وقالت النائبة آمال رزق الله خلال المؤتمر، إن دور المرأة خلال المرحلة الحالية، هو النزول إلى مقر الانتخابات لتدعيم الوطن، والوقوف مع القيادة السياسية لنثبت للعالم أجمع، أن المجتمع المصرى يقف صفا واحدا مع الدولة المصرية.

وأكد محمد خلف منسق مؤسسة بكرة لينا بمحافظة الإسماعيلية، أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى مننا جميعا، وللمرأة دور هام فى الحشد والنزول أمام الصناديق.

وأشار محمد عبد الكريم منسق التدريب والتثقيف بمؤسسة بكرة لينا بمحافظة الإسماعيلية، أن مصر على مدار العصور السابقة، خاضت الكثير من الحروب، ونجحت فى تجاوز كل المحن، ونحن قادرون على إعطاء صورة ناجحة للعالم أننا متماسكون.

وأضافت ضحى رفعت منسق البراعم والطلائع بالمؤسسة بمحافظة الإسماعيلية، أن قوات الجيش والشرطة تؤدى دورا كبيرا فى المرحلة الحالية لمحاربة الإرهاب، ويجب مننا جميعا أن نقف بجوارهما من خلال النزول للانتخابات .

وأوضحت حنان الضبع منسقة المرأة بمؤسسة بكرة لينا، أن الهدف من المؤتمر هو حث المرأة، على النزول إلى لجان الإنتخاب المختلفة ليكونوا فى مقدمة الصفوف، بجوار الرجال داعمين للدولة ولمؤسستها .

وتابعت دينا عبد المنعم منسق المشروعات بمؤسسة بكرة لينا، إن الدور الكبير الذى قامت به المؤسسة لخدمة أهالينا فى الشارع وفى القرى الأكثر إحتياجا، كان له صدى كبير، ونحن ندعم الدولة من خلال عدة مؤتمرات تدعو المواطنين إلى النزول إلى الانتخابات .

 

جانب من المؤتمر
جانب من مؤتمر بكرة لينا

 

المشاركات فى المؤتمر بقصر الثقافة
المشاركات فى المؤتمر بقصر الثقافة

 

منصة المؤتمر
منصة المؤتمر

 

النائبة أمال رزق الله أثناء المؤتمر
النائبة أمال رزق الله أثناء المؤتمر

 

جانب آخر من المشاركين بالمؤتمر
جانب آخر من المشاركين بالمؤتمر

 


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