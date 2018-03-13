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صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي بالمحلة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:13 م
صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي بالمحلة حضور كبير فى مؤتمر دعم الرئيس بالمحلة





الغربية – مصطفى عادل
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نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب عمرو فهمى الأمين العام للحملة، مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس السيسي لفترة ثانية، لأهالى قرى 58 قرية بمركز المحلة.
 
 
وشارك فى المؤتمر محمد مرعى، ومحمد عبده، وحامد جهجة نواب مركز المحلة، والدكتورة صفاء مرعى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية، والقمس يسطس وكيل مطرانية المحلة، ومحمد شريف مدير الإدارة الزراعية بالمحلة، وأكثر من 2000 مواطن من أبناء قرى ومركز ومدينة المحلة.
 
 
وبدء المؤتمر بالسلام الجمهورى، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن.
 
 
وتحدث نواب البرلمان عن إنجازات الرئيس السيسي، وماحققه لمصر والمصريين خلال الـ4 سنوات الماضية، من إنجازات لم تشهدها مصر طوال الـ30عاما الماضية.
 
 
وطالب النواب المواطنين، بالحشد والنزول أمام لجان الانتخابات أيام 26،27،28 مارس، والتصويت للرئيس السيسي لتوصيل رسالة واضحة للعالم أن الشعب المصرى يعبر عن رأيه بإرادته ويختار رئيسه.
 
حضور كبير فى مؤتمر دعم الرئيس بالمحلة
حضور كبير فى مؤتمر دعم الرئيس بالمحلة

نواب البرلمان فى مؤتمر دعم الرئيس بالمحلة
نواب البرلمان فى مؤتمر دعم الرئيس بالمحلة

صور الرئيس تزين المؤتمر
صور الرئيس تزين المؤتمر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

الالاف فى مؤتمر دعم الرئيس بالمحلة
الآلاف يشاركون فى مؤتمر دعم الرئيس بالمحلة
 
 
 

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