صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي فى الانتخابات بطابا







جنوب سيناء – فايزة مرسال

نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر مؤتمرًا جماهيريًا بمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية.

وشارك فى المؤتمر عطية موسى عضو مجلس النواب عن مدن خليج العقبة، والشيخ سلامة مسمح، والراهب قس ماينون السينائى، والشيخ صلاح حسنين خطيب مسجد السلام بطابا، وعدد غفير من مواطنى مدينة طابا وشيوخ وعواقل المدينة والنساء والأطفال لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، ثم عرض منظمو حملة كلنا معاك من أجل مصر، فيلمًا تسجيليًا، لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأربع سنوات الماضية، منذ توليه الحكم فى عام 2013، وأظهر الفيديو الإنجازات التى حققها الرئيس على أرض الواقع، فى مختلف المجالات الاقتصادية، والتجارية، والصناعية، والسياسية، والعلاقات الخارجية.

وأظهر الفيديو، الإنجازات التى حققتها مصر على أرض الواقع، ونضال زعمائها فى مختلف المجالات، كما تضمن احتفالات المصريين بثورتى 25 يناير و30 يونيو، وتلاه عرض فيلم تسجيلى يبرز أهم بعض إنجازات الرئيس السيسى خلال الأربع سنوات الماضية، من .تطوير للعشوائيات، وشق إنفاق جديدة اسف قناة السويس بالإضافة إلى شق قناة السويس الجديدة.

ودعا النائب عطية موسى، خلال كلمته، كل أبناء جنوب سيناء للوقوف صفا واحدا والنزول للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال خطة التنمية بمصر وخاصة بجنوب سيناء والتى شهدت طفرة تنموية فى عددت مجالات، ولإرسال صورة مشرفة للعالم أن الشعب المصرى على وعى وثقافة وانتماء لبلده وحتى يتحقق الرخاء لأبناء المحافظة فى الفترة الثانية لما لمسوه خلال الفترة الأولى من تطوير وإنشاءات، مثل جامعة الملك سلمان والتى من المتوقع افتتاحها نهاية هذا العام والتى تعد طفرة فى مجال التعليم منذ أكثر من 30 عام ولم يتم إنشاء بالمحافظة جامعات، لتسهيل وصول العلم إلى أبنائنا، بالإضافة إلى توسيع وتطوير الطريق الدولى النفق شرم الشيخ لجذب أعداد سياحية برية وللحد من أخطار الحوادث على الطريق.

وقال الشيخ سلامة مسمح عضو حملة كلنا معاك من أجل مصر بمدينة طابا: "أتحدث باسم شباب البدو بالمدينة والجميع يؤيد ويبايع الرئيس عبد الفتاح السيسى، لما شاهدناه من اهتمامه الكبير بالشباب فى مختلف المجالات وعمل توعية وتثقيف من خلال مؤتمرات الشباب التى تضم جميع شباب العالم، كما تم فتح فرص عمل للشباب فى مختلف المجالات مثل الزراعة والصناعة والمزارع السمكية، فأنا أدعو الجميع للنزول والمشاركة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية".

وقال الراهب ماينون ممثلا عن الأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء للأقباط: "جئنا اليوم لنبايع الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية لما تحمله خلال الفترة الأولى فى القضاء على الإرهاب والتى تعد من أصعب الفترات التى مرت على مصر، ولأن أول من زرع الأمن والأمان فى مصر ولابد من الحصد بعد الزرع، ولهذا فإننى أدعو إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال ما بداء تنفيذه على أرض الواقع ."

عطية موسي نائب البرلمان والشيخ سلامة مسمح والراهب مايروط أثناء المؤتمر



المشاركون فى المؤتمر



شباب كلنا معاك من أجل مصر