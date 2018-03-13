صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا حاشدا بقصر ثقافة الإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" - الحملة الرسمية للرئيس السيسى - مؤتمرا جماهيريا حاشدا لأهالى أحياء أول وثان وثالث الإسماعيلية بقصر الثقافة بالإسماعيلية، بحضور أحمد العايدى أمين المحافظة، والإعلامى علاء وحيد أمين الإعلام بالمحافظة، وهيئات مكاتب المحافظة، والمراكز والقرى، وأعضاء مجلس النواب عن الإسماعيلية المستشار عبد الفتاح عبد الله، واللواء أشرف عمارة، والدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس، والدكتور مصطفى الباز عميد كلية التجارة الأسبق بجامعة قناة السويس، وأشرف على الدين أمين ائتلاف الأحزاب بالإسماعيلية، وجيهان فؤاد أمينة المرأة بجمعية من أجل مصر بالإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية والإعلام ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، والمئات من أهالى أحياء الإسماعيلية الثلاثة ومركز الإسماعيلية وكبار العائلات، وذلك لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية. وبدأ المؤتمر بالسلام الوطنى ثم الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، ثم قراءة القرآن الكريم.

وخلال المؤتمر تم استعراض الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية، التى تحققت على أرض محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسى .

وأكد جميع المشاركين فى المؤتمر حتمية النزول إلى لجان الاقتراع أثناء إجراء الانتخابات فى التوقيت المحدد له 26 و27 و28 من مارس الحالى، للمشاركة الحقيقية فى اختيار الرئيس واستكمال حقه فى الممارسة الديمقراطية، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتكملة مسيرة التنمية والبناء لمصر الجديدة، موجهين رسالة للعالم أجمع أننا كمصريين جميعا على قلب رجل واحد فى مواجهة كل التحديات التى تواجه مصر على كل المستويات، مؤكدين مدى وعى الشعب المصرى العريق. وجدد الحاضرون الثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، وأعلنوا تأييدهم للسيسى لفترة رئاسية ثانية.



المستشار عبد الفتاح عبد الله



جانب من الحضور



الدكتور مصطفى الباز



السيدات تشارك بقوة فى المؤتمر



جانب من الشباب المشارك



جانب من الإقبال على المؤتمر



منصة المؤتمر



الإعلامى علاء وحيد



القبائل تشارك فى المؤتمر



جانب من المشاركين



الشباب يشارك فى المؤتمر



جانب من المؤتمر



مسئولو المراكز والأقسام بالحملة



إقبال كبير على المؤتمر