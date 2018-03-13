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صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بمدينة بلبيس

الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:13 م
صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بمدينة بلبيس مؤتمر جماهيري لدعم الرئيس السيسى





الشرقية - فتحية الديب
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بدأ، منذ قليل، مؤتمر "حملة كلنا معاك من أجل مصر" بمدينة ومركز بلبيس بمحافظة الشرقية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور عدد من النواب والقيادات التنفيذية والشعبية، من أجل إعلان أبناء مركز بلبيس دعهم وتأيدهم للرئيس السيسى.

 

فيما قال محمود محمد، المنسق العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بمركز بلبيس، أحد الكيانات الرسمية لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إن أبناء بلبيس قرروا رد الجميل للرئيس السيسى بتنظيم مؤتمر حاشد لم تشهده المدينة من قبل، لإعلان تأييدهم له فى الانتخابات الرئاسية القادمة، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات العملاقة".

مؤتمر جماهيري لدعم الرئيس السيسي بمدينة بلبيس (1)
مؤتمر جماهيرى لدعم الرئيس السيسى بمدينة بلبيس

 

مؤتمر جماهيري لدعم الرئيس السيسي بمدينة بلبيس (2)
مؤتمر جماهيرى لدعم الرئيس السيسى بمدينة بلبيس

 

 

مؤتمر جماهيري لدعم الرئيس السيسي بمدينة بلبيس (3)
مؤتمر جماهيرى لدعم الرئيس السيسى بمدينة بلبيس

 

 

مؤتمر جماهيري لدعم الرئيس السيسي بمدينة بلبيس (4)
مؤتمر جماهيرى لدعم الرئيس السيسى بمدينة بلبيس
 

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