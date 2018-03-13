صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تكثف استعدادها لانتخابات الرئاسة بالبحيرة

عقدت منذ قليل حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالبحيرة اجتماعا تنظيما لأعضاء الحملة بجميع المراكز المختلفة بمجمع دمنهور الثقافى، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

شارك فى الاجتماع محمد وجيه خالد أمين عام الحملة الرسمية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالبحيرة، وأشرف شاور أمين تنظيم الحملة بالبحيرة، وعادل الطنيخى منسق الشباب بالحملة الانتخابية، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء الحملة ومندوبى اللجان الانتخابية .

من جانبه أكد محمد وجيه خالد منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر، على تكثيف الجهود لإتمام الاستعدادات الخاصة بإجراء عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، مضيفًا أنه تم توزيع المهام التنفيذية على أعضاء الحملة، كما أنه جارى تسكين مندوبى اللجان الانتخابية فى أماكنهم التصويتية.

وطالب منسق الحملة الرسمية الشباب بالاحتشاد خلال الانتخابات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى والالتزام بتعليمات القضاة داخل وخارج لجان الانتخابات .



منسق حملة كلنا من أجل مصر



حملة كلنا من أجل مصر بالبحيرة



جانب من حملة كلنا من أجل مصر



حملة من أجل مصر بالبحيرة