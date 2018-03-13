صور..فرقة الحفاظ على التراث بالإسماعيلية تقدم أغنية أنزل شارك على السمسمية







الإسماعيلية – جمال حراجى

تستعد الإسماعيلية لانتخابات الرئاسة والمقرر لها 26 وحتى 28مارس الحالى من خلل المؤتمرات والندوات التثقيفية وتوعية المواطنين بحثهم على المشاركة فى الانتخابات.

وفى مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية قررت فرقة الحفاظ على تراث السمسمية المشاركة بشكل مختلف حيث قدم الفنان رضا قنديل، قائد الفرقة أغنية على أنغام السمسمية لحث المواطنين للمشاركة فى الانتخابات.

وقال قنديل الفكرة فى تقديم أغنية لتشجيع المواطنين على مشاركة إيجابية فى الإنتخابات وعدم المقاطعة من خلال كلمات بسيطة تعزز معنى الوطن وحب مصر، وضرورة المشاركة فى الاستحقاقات الوطنية والمصيرية، والتى من خلالها يتحدد مستقبل الوطن، وأن نقدم رسالة للعالم من قلب الإسماعيلية، إننا نحب بلدنا وندافع عنها.

وأشار قنديل فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع أن الأغنية التى كتبها ولحنها على أنغام السمسمية، تطلب من المواطنين بشكل مباشر النزول إلى صناديق الانتخابات والمشاركة فى التصويت، لكى تتواصل المسيرة الشعبية فى دعم الوطن، ودفع عجلة التنمية للأمام، وأن التراخى وعدم أداء الواجب الوطنى لن يفيد بلدنا، ويؤثر على مسيرة الديمقراطية التى تعمل من خلالها الدولة، ويمنح أعداء مصر فرصة للشماتة والتشفى.

ويضيف رضا قنديل ان الأغنية شارك فى أدائها والعزف على آلة السمسمية أعضاء الفرقة بدعم من مديرة مكتبة مصر العامة أمل رجب والتى شجعتنا على الاستمرارفى تقديم كل ماهو مفيد لبلدنا، ويساهم ولو بقدر قليل فى إنجاح الانتخابات، وأن نظهر بشكل مشرف.

وتابع قنديل كلمات الأغنية من تأليفى وألحانى، تقول: "أنزل شارك وقول صوتك/ أخرج من صمتك وسكوتك/ سجل وأكتب فى تاريخك خلى الحق يبان/ أنزل شارك قول صوتك.

عشان ولادك وولادى أحمد وجرجس وهنادى/ الخير يعم على بلادى ونعيش فى أمان/ انزل شارك وقول صوتك.

قول من قلبك وروحك أختار مين يبقى رئيسك/ وتحقق حلمك وطوحك ووطنا فى أعلى مكان/ انزل شارك قول صوتك.

أبعت رسالة للدنيا دى مصر بلدنا أم الدنيا / وهتبقى صحيح قد الدنيا بأولادها الجدعان / انزل شارك قول صوتك"



فرقة الحفاظ على التراث



أثناء البروفات للفرقة



الفنان رضا قنديل أثناء بروفات الأغنية