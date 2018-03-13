صور .. ضبط ورشة لتصنيع الاسلحة بأسيوط







أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت مديرية أمن أسيوط، من ضبط ورش لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية الغير مرخصة حيث وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز منفلوط، وأكدتها التحريات، مفادها قيام كلا من "م.ح.ا" 39 سنة مزارع، مسجل شقي خطر، تحت رقم 236 فئة (أ) إتجار في الأسلحة غير المرخصة هارب، و " ش ح ا ح " 42 سنة، مزارع، و سبق إتهامه في قضية ضرب، المقيمان أم القصور دائرة المركز، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار فيها بمسكنهما بذات الناحية.

وعقب تقنيين الإجراءات، تم إعداد مأمورية بإشراف اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، ورئاسة اللواء أسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائى، و مساعد المدير لفرقة الشمال، وضمت ضباط فرع البحث بالشمال، وضباط وحدة مباحث المركز، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، وأسفرت عن ضبط المتهم الثانى، وبحوزته رشاش جرينوف ورشاش بورسعيدى و بندقية إسرائيلي، و3 بندقية آلية وطبنجة حلوان، و 110 طلقة و45 طلقة ألمانى، و 10 طلقات عيار 9، و50 طلقة عيار 7.62× 54، و20 طلقة عيار 7.62× 28، وأدوات وخامات التصنيع، وعدد من القطع الخشبية مختلفة الأحجام، وكمية من المسامير وكمية من المقابض، و دبشك خشبى لبندقية خرطوش، وقطع حديدية معدة للتصنيع ومنجلة، وأجنة حديد وألواح صنفرة، وعدد من المفكات وصاروخ كهربائي، شانيور كهربائي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بإدارته الورشة بقصد التصنيع والإصلاح والاتجار، بالإشتراك مع المتهم الأول وجار ضبطه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض علي النيابة.