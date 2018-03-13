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صور.. شركات طنطا الجغرافية البترولية تنظم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:27 م
صور.. شركات طنطا الجغرافية البترولية تنظم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى جانب من المؤتمر





الغربية - عادل ضرة
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نظم العاملون بمنطقة طنطا الجغرافية البترولية اليوم الثلاثاء، مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، بحضور المهندس محمد عبد الله رئيس المنطقة وأكثر من 2000 عامل من شركات القاهرة لتكرير البترول ومعمل طنطا وشركة أنابيب البترول وشركة الجمعية التعاونية للبترول وشركة مصر للبترول وشركة بتروجاز وشركة جاسكو، وعدد من أسر شهداء الشرطة والجيش.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من الجيش والشرطة والمدنيين، ثم السلام الجمهورى، واستعرض الحضور أهم الإنجازات  التى شهدتها مصر خلال الفترة الرئاسية الأول للرئيس السيسي، خاصة في قطاع البترول والطاقة والأمن ومكافحة الإرهاب والبنية الأساسية.

وأكد جميع الحضور على تأييدهم ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية لاستكمال ما حققه من إنجازات على أرض مصر، وفى ختام المؤتمر تم تكريم أسر الشهداء تقديرا لدور أبنائهم فى الدفاع عن أمن الوطن فى مواجهة قوى الإرهاب.

 

شركات طنطا الجغرافية البترولية تنظم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى (1)
 

 

شركات طنطا الجغرافية البترولية تنظم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى (2)
 

 

شركات طنطا الجغرافية البترولية تنظم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى (3)
 

 

شركات طنطا الجغرافية البترولية تنظم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى (4)
 

 

شركات طنطا الجغرافية البترولية تنظم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى (5)
 

 

شركات طنطا الجغرافية البترولية تنظم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى (6)
 

 

شركات طنطا الجغرافية البترولية تنظم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى (7)
 

 


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