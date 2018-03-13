صور.. شباب "كلنا معاك من أجل مصر" بالبحيرة يدشنون مبادرة طرق الأبواب لدعم السيسى







البحيرة - جمال ابو الفضل وناصرجودة

نظم شباب وفتيات حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، مبادرة طرق الأبواب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية لفترة ثانية وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات.

وقالت أسماء ناصر منسقة لجنة الفتيات بمركز دمنهور بحملة كلنا معاك من أجل مصر، أن الهدف من المبادرة التوعية والتثقيف السياسى للمواطنين وحثهم علي المشاركة في الانتخابات نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف المناطق الشعبية بمدينة دمنهور لتعريف المواطنين بالانجازات التى تمت خلال الفترة الأولى لتولى السيسى رئاسة مصر.

وأضافت منسقة الفتيات، أن فريق المبادرة يتكون من شباب وفتيات بالحملة الرسمية كلنا معاك من أجل مصر، حيث يتم حصر المشاكل التى يعانى منها المواطنون لتقديمها للجهات المعنية تحت عنوان رسالة منك قول معاناتك وصل صوتك.

وأكدت ناصر، أن المبادرة ستستهدف خلال الساعات القادمة كافة المناطق بالمدن والمراكز بنطاق محافظة البحيرة، لافتة إلى أن المواطنين يريدون معرفة الحقيقة عكس ما يروج من شائعات ومعلومات غير حقيقة.