صور.. "رى الإسماعيلية": تطوير مصرف المحسمة ينقذ بحيرة التمساح من التلوث







الإسماعيلية – جمال حراجى

قال المهندس عامر شكرى رئيس الإدارة المركزية لمياه الرى بالقناه وسيناء، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء مصرف المحسمة، أنقذ بحيرة التمساح من التلوث وكميات المياه المهدرة التى كانت تصب بها يوميا، بما لا يقل عن 250 ألف متر مكعب.

وأشار شكرى، إلى أن المشروع طوله 4 كيلو متر، بالإضافة إلى التوسعات التى سوف تتم مستقبلا، لافتا إلى أنه سوف يبدأ كمرحلة أولى بضخ مليون متر مكعب مياه شرق القناه، كما سيتم عمل سحارة بجوار معدية سرابيوم عمقها 16 مترا أسفل قناة السويس، بتكلفة مليار و850 ألف جنيه، وتم تنفيذ 30% من المشروع وينتهى خلال 3 سنوات.

وأكد وكيل وزارة الرى على أهمية مصرف المحسمة كمشروع قومى صدر به القرار الجمهورى رقم 315 لسنة 2017 من الرئيس السيسى، وعقب صدور القرار قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بتشكيل لجان لعمل الدراسات اللازمة، وتم عمل دراسات جادة ودقيق، وتم رفعها للإدارة العامة للصرف الزراعى بالقاهرة، بالاشتراك مع إدارات الرى والمساحة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأقرت جميع الدراسات مدى مناسبة المسار الذى تم الاتفاق عليه، ونشر فى الجريدة الرسمية للدولة فى 10 أغسطس 2017، حيث روعى فى هذا المسار أن يكون بعيد عن المناطق السكنية، بحيث لا يضار أحد من المواطنين، كما تقرر العمل فورا على تعويض المواطنين الذين تم نزع ملكيات خاصة بالأراضى الزراعية التى يمر بها المصرف، وقمنا من خلال لجان مشكلة لهذا الغرض بحصر جميع الأراضى لتعويض أصحابها.

وأضاف المهندس عامر شكرى، أن الغرض من إنشاء المصرف هو ضخ كميات من المياه شرق القناه، لزراعة ما يقرب عن 450 ألف فدان فى عمق سيناء، كما يتم حاليا إنشاء محطة معالجة شرق القناه، وتم تسليم موقعها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة للتنفيذ بتكلفة 4 مليارات جنيه، وسيتم عمل المحطة طبقا للمواصفات الفنية، على أحدث التقنيات بمشاركة وزارة الإسكان، وأن هناك مقترح بإنشاء محطتى رفع لتفادى المناسيب قبل خلط المياه من المصرف، وهذا الأمر سيتيح الاستفادة القصوى من مياه المصرف، والتى تعد بـ 250 ألف متر مكعب يوميا كانت تهدر فى بحيرة التمساح، وتسبب تلوث خطير للبحيرة .

وأوضح المهندس عامر شكرى، أن هناك دراسة بدأت منذ عام 2014 أكدت على أن هناك ما يقرب من 2 مليون متر مكعب مياه مهدرة فى المجرى الملاحى للقناه، لذلك كان لابد من إيجاد طرق علمية للاستفادة من هذه المياه، خاصة أننا الأيام القادمة سوف نحتاج إلى كل قطرة مياه للرى، نظرا للتوسعات التى ستتم فى الأراضى الزراعية.

ولفت وكيل وزارة الرى، إلى أنه تم إصلاح البوابات والبدلات المائية على الترع فى منطقة القناه وسيناء، لمنع تسرب المياه، وإهدار كميات كبيرة نتيجة هذه الأعطال، وتوفير هذه المياه لزراعة الظهير الصحراوى فى محافظتى الإسماعيلية وسيناء، وتم اعتماد 75 مليون جنيه لعمل ستائر حديدية لهويس سرابيوم بترعة السويس، كما تم تنفيذ ستائر حديدية أمام محطة مياه الكيلو 11 بتكلفة 5 مليون جنيه، ونتابع بشكل متواصل التعديات التى تقع على المجارى المائية وإزالتها فورا، حسب القوانين المعمول بها، حيث تم إزالة 700 حالة تعدى على المجارى المائية والمساقى خلال الفترة من أول مارس وحتى الآن، وذلك فى إطار حملات الحفاظ على أملاك الدولة، ويتم التشديد على التطهير للترع الرئيسية والفرعية، وصيانتها فى مدة لا تزيد عن 3 شهور، ومتابعة مستمرة من مهندسى الرى بالمديرية، وإزالة ناتج التطهير أول بأول فى حالة عدم توفر مساحة للتشوين، لعدم إعاقة حركة المرور، وذلك تنفيذا لقرار رئاسة الوزراء الذى تم اتخاذه فى اجتماع مجلس المحافظين الأخير.

المهندس عامر شكرى وكيل وزارة الرى







مصرف المحسمة







الأعمال التى تتم بمصرف المحسمة







ترعة الإسماعيلية







تغطية المساقى المائية







إزالة مخلفات الحفر من ترعة الإسماعيلية



