صور.. خفر السواحل الليبى يعلن إنقاذ 98 مهاجرا غير شرعيين بينهم أطفال

صور.. خفر السواحل الليبى يعلن إنقاذ 98 مهاجرا غير شرعيين بينهم أطفالالثلاثاء، 13 مارس 2018 10:12 م
خفر السواحل الليبى
كتب أحمد جمعة - تصوير رويترز
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تمكنت دورية لحرس السواحل الليبى (الزورق رأس أجدير)، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ عدد 98 مهاجرا غير شرعيين من بينهم 11 امرأة، وطفلان، كانوا على متن قارب مطاطى وتعطل محركه وسط أجواء بحر مضطرب.
وقال المتحدث الرسمى باسم خفر السواحل الليبى العميد أيوب قاسم - فى بيان صحفى حصل اليوم السابع على نسخة منه - إن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، موضحا أن عملية الإنقاذ تمت على بعد 21 ميل شمال بوكماش.
إنقاذ مهاجرين
وأوضح العميد أيوب قاسم أنه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية، والوصول بهم عصر اليوم، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فى مركز إيواء تاجوراء.
عشرات المهاجرين
عمليات الإنقاذ
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