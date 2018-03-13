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صور.. حملة "كلنا معاك" تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسى بالمنيا

الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:59 م
صور.. حملة "كلنا معاك" تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسى بالمنيا جانب من المؤتمر





المنيا- حسن عبد الغفار
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نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمركز المنيا الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى برئاسة عاطف عمر أمين الحملة بالمركز، مؤتمرا جماهيريا بالمنيا الجديدة، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحملة بالمركز، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، ومئات المواطنين من الرجال والنساء والشباب، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية ولإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى

تحدث الحسينى محمود حمودة أمين الحملة بالمنيا الجديدة، أن مصر مرت بأحداث جسام وأزمات كارثية حتى صنع الشعب العظيم ثورته فى 30 يونيو، وقام الشعب بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بالنزول والتصدى للإرهاب بكافة أشكاله لإنقاذ مصر من القوى الظالمة والفاشية، ولبى الرئيس النداء ومعه الشعب والجيش والشرطة وكل مؤسسات الدولة، وبدأت رحلة البناء والتعمير، لتدب الحياة فى جميع أرجاء مصر المحروسة، وعادت مصر إلى هيبتها لتقود عالمها العربى والإقليمى، وسوف نقف خلف الرئيس السيسى الذى استرد لنا مصر وحافظ عليها وحماها رغم المؤامرات التى تحاك ضدها.  

وأكد الشيخ صلاح رجب مفتش العوة بالأوقاف، أننا أتينا اليوم لتأييد الرئيس السيسى من أجل مصرنا الحبيبة التى نعيش فيها، ولابد أن يكون لكل إنسان دور إيجابى وليس سلبيا، ولابد من دعم الرئيس، ليس بالكلمة ولكن بدعوة الآخرين بالمشاركة والنزول أيام الانتخابات، كما أوضح أن ما إنجازات الرئيس فى الفترة الأولى كفيلة أن تكون داعما له فى الفترة الثانية

وأضاف القس مارقوريوس وهبة بكنيسة مطرانية الأقباط الأرسوذكس، أن العمل الإيجابى مهم فى الفترة القادمة فى كل المجالات، وبالمشاركة فى الانتخابات لدعم الرئيس، من أجل مصر التى يجب أن نحافظ عليها ونقف خلف زعيمها الذى قادها إلى بر الأمان، وحماها من الدمار والضياع، وجعلها تسير فى الطريق السليم، القيادة الحكيمة الواعية التى تحب هذا الوطن وتعشق ترابه .

وأوضح عاطف عمر أمين الحملة بالمركز، أن حملة كلنا معاك هى الحملة الرسمية للرئيس، وأننا قمنا بتشكيل هيئات مكاتب للحملة بكل قرى ونجوع المركز، وأننا هنا اليوم لنعلن تأييدنا للرئيس من أجل مصر وشعب مصر، الرئيس الذى أنقذ مصر من خفافيش الظلام، مؤكدا أن مصر قلب العالم ولابد من المحافظة عليها من خلال الخروج أيام الانتخابات لإرسال رسالة للعالم ولقوى الشر والقنوات المشبوهة بأن شعب مصر يقف خلف زعيمها واختياره إرادة شعب .

كما تساءل عمر، هل كان يتوقع أحد أن يكون عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر؟، ولكن الله سخره واستخدمه ليحمى مصر من الضياع والخراب والتقسيم، وأن يسير بالبلاد إلى الطريق القويم، طريق الإنجازات الذى يضع مصر فى المقدمة، ولذلك نحن معه نسانده وندعمه.

 

حملة كلنا معاك تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسى بالمنيا (1)
 

 

حملة كلنا معاك تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسى بالمنيا (2)
 

 

حملة كلنا معاك تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسى بالمنيا (3)
 

 

حملة كلنا معاك تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسى بالمنيا (4)
 

 


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