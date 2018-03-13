صور.. "جبروت أم" تحرق ابنها بكفر الشيخ.. والطفل: "رمت المية السخنة على رجلى"







كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد حى ميت علوان أحد أحياء مدينة كفر الشيخ جريمة بشعة، بطلتها أم انعدمت الرحمة من قلبها، ساعدها فى ارتكاب تلك الجريمة زوج الأم، وهو فى الحقيقة ابن عم الطفل، تزوج طليقة عمه واحتضنت الأم الطفل لصلة القرابة بين والد الطفل والزوج.

فجأة وبدون سابق إنذار أرادت الأم وزوجها الانتقام من الطفل ليضعا حداً لحياته، لعدم تحمل الزوج وجوده، فلم يجدا وسيلة إلا ضربه بالخرطوم بالإضافة لسكب الماء المغلى على قدمى الطفل، وعند سماع أحد الجيران التعذيب وما حدث للطفل أسرع به لمستشفى كفر الشيخ العام برفقه والدته، مؤكدة أن زوجها هو من قام بتعذيبه.

وفى المستشفى العام استقبل الأطباء الطفل وتم تحويله لعناية الأطفال وهو فى حالة حرجة وبه حروق من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى توقف عضلة القلب بشكل مؤقت وتم التعامل معه وعمل إنعاش رئوى له، وعلاجه من الحروق والكدمات التى ظهرت فى أنحاء جسده، وتم استدعاء أطباء الجراحة والعظام فى محاولة لتخفيف آلام الطفل، وما به من زرقان شديد واضطراب بالأوعية.

كما انتقل على الفور المقدم محمد عبدالصادق رئيس قسم أول كفر الشيخ، لتحرير محضر بالواقعة، وتم إبلاغ النيابة العامة، كما انتقل فريق التدخل السريع والدعم النفسى من مديرية التضامن الاجتماعى إلى المستشفى لمعرفة حالة الطفل، وبحث كيفيه مساعدته بناء على تعليمات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور محمود طلحة مرسى مدير مستشفى كفر الشيخ العام، أنه تم عمل الإسعافات للطفل، وإيداعه العناية المركزة، وتكفلت المستشفى بعلاجه ومصروفاته، وتغذينه ورعايته، مشيراً إلى أن الطفل جاء مصاباً باضطراب فى الوعى وضعف فى الدورة الدموية والتنفسية وزرقان شديد فى الجسد، وتم إبلاغ رجال الشرطة بالواقعة، مؤكداً أن مباحث كفر الشيخ تابعت حالة الطفل وأخذت أقواله، وزارته والدته أمس، كما زارته عمته.

وأضاف طلحة، أن الطفل يلقى الرعاية الطبية الازمة، وما زالت آثار الضرب على جسده، ولكنه فى حالة نفسية أفضل من قبل، مؤكداً أن هناك أطباء متخصصين يتابعون الطفل بالإضافة لأخصائى نفسى يتابع حالته.

وقال توفيق عبدالمجيد، رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن، عقب سماعهم بالواقعة ذهبوا لمعرفة حالة الطفل، وسيتقدم بمحضر رسمى ضد الأم، وسيتابع تحقيقات النيابة للحفاظ على حق الطفل.

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، إنه شكل لجنة لمتابعة حالة الطفل وتقديم المساعدات اللازمة له، بالإضافة لوضعه فى دور رعاية أطفال فى حالة عدم استلام والده له، مؤكداً أنه فى حالة استلام والده له لابد من ضمان حياة كريمة للطفل، وإلا سيتم ادعاؤه فى دور الرعاية لرعايته.

وقالت الدكتورة حنان على، رئيس قسم الأطفال والرعاية المركزة بالمستشفى، إنها طالبت بتكثيف تواجد قوات الشرطة بالقسم حفاظاً على حياة الطفل، وأنها لم تحصل على أى معلومات عنه سوى اسمه فقط، وأنها عرفت أن والدته من سكان القاهرة وجاءت به لكفر الشيخ منذ فترة، الأمر الذى دفعنى للمطالبة بوجود الأمن خوفاً على حياة لطفل.

وأضافت الدكتورة سحر جمال، أخصائية نفسية يلقى الطفل عناية كبيرة منذ احتجازه أمس الأول، وبدت حالة الطفل مستقرة ولكن كلما استيقظ من نومه عاد للصراخ والبكاء من شدة الألم خاصة من يقترب منه، وأنه اعترف لها بأن والدته من قامت بتعذيبه وضربه وسكب الماء الساخن على جسده، مؤكدة أن لحظات التعذيب وتوسل الطفل لوالدته ولزوجها ما زالت عالقة فى ذهن الطفل، وأن تلك اللحظات لن ينساها الطفل، لذا يحتاج لعلاج نفسى مكثف ليعود لطبيعته، مؤكدة أن الطفل من حين لآخر يبكى كلما تذكر ما حدث له، مشيرة إلى أن ما حدث للطفل أمر لا يصدقه عقل من أم تجردت من الرحمة وزوج أم لا يكن أى مشاعر بالعطف على الأطفال.

وقال الطفل لـ" اليوم السابع": "ماما ضربتنى بالخرطوم والشبشب، وأنا عاوز أضربها، أنا معملتلهاش حاجة ضربتنى ليه مش عارف"، وبرغم ما تعرض له الطفل من تعذيب على يد والدته وزوجها، إلا أن براءة الأطفال غلبت عليه وحبه لأمه أثار عاطفته الجياشة، فقال "أنا عاوز ماما.. حد يجبلى ماما".

وأمام المستشار محمد فايد رئيس نيابة كفر الشيخ، انهمرت والدة الطفل من البكاء على ما حدث لنجلها، لتتهم زوجها بالقيامبإطفاء السجائر فى جسده، وتعذيبه لعدم حبه له، كما اتهم الزوج زوجته بالتعدى على طفلها، وبمواجهتهما اعترفا بضرب الطفل وتعذيبه.

ويدلى صبحى لطفى، والد الطفل بأقواله أمام وكيل النيابة برئاسة المستشار محمد فايد رئيس النيابة إشراف المستشار أحمد شطا، رئيس النيابة الكلية، فيما عرفه عن واقعة تعذيب طفله من قبل زوجته السابقة، وابن شقيقه "زوج طليقته"، وما سمعه من جيرانهما بحى ميت علوان، وأبدى والد الطفل رغبته فى استلام الطفل لتربيته ورعايته، وتعويضه عما حدث له، ولابد أن تنال والدة نجله وزوجها الجزاء المناسب وأنه يطاب بحق طفله.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول يحيى لطفى صبحى 3 سنوات، مقيم بناحية ميت علوان، بمدينة كفر الشيح، المستشفى العام مصابًا بكدمات وسحجات بالصدر والبطن، ووجود آثار حروق بالقدمين والظهر، وتم حجزه فى غرفة عناية الأطفال، لاستكمال العلاج.

وكشفت تحريات المقدم محمد صادق، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيح بإشراف العميد محمد عبد الوهاب، رئيس المباحث الجنائية، أن والداته "هـ.ص.م" 29 سنة، عاملة بمحل ملابس مقيمة بميت علوان، وزوجها الحالى "ر.س.ح" 25 سنة، عامل، نجل شقيق زوجها السابق، وراء تعذيب الطفل وإحداث إصابته، وألقت قوات الأمن القبض على الأم وزوجها، وتحرر المحضر 2820 لسنة 2018م، جنح قسم أول كفر الشيخ، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار أحمد عاشور، المحامى العام لنيابات كفر الشيخ، والتى قررت حبس الأم وزوجها، لاعترافهما بتعذيب الطفل.



جانب من آثار التعذيب على الطفل



الطفل الذى تعرض للتعذيب



جانب من آثار التعذيب



جانب من الإصابات فى الطفل



الطفل المصاب