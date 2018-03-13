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الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:00 م
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صور.. تقنين 450 حالة وضع يد على 12 ألف فدان بالبحيرة بقيمة مليار جنيه

الثلاثاء، 13 مارس 2018 05:05 م
صور.. تقنين 450 حالة وضع يد على 12 ألف فدان بالبحيرة بقيمة مليار جنيه المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة





البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة
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التقت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، 100 مواطن من واضعى اليد على أراضى الدولة بنطاق مركز ومدينة وادى النطرون، وذلك لتقنين وتحرير العقود لهم، حيث تم إنهاء 450 حالة وضع يد تم تقديرها بمعرفة اللجان المختصة على إجمالى مساحة 12 ألف فدان يبلغ إجمالى بمليار جنيه. 
 
 
وقالت محافظ البحيرة، فى بيان لها، إن اللجان المختصة بتقنين واضعى اليد المشكلة قامت بتحديد سعر الفدان الواحد بحد أدنى يبدأ من 52 ألف جنيه إلى 170 ألف جنيه.
 
 
وأضافت عبده، أنه تم إخطار المواطنين بالأسعار وضرورة السير فى إجراءات سداد 25% من المقدم للطلب وإصدار أذونات لهم وتسليمهم العقود على أن يسدد باقى الثمن على أقساط على مدار ثلاث سنوات، وذلك طبقا للقانون رقم 144 لسنه 2017.
 
 
وحضر اللقاء اللواء مجدى عنانى السكرتير العام والمهندس حازم الأشمونى السكرتير المساعد، وصلاح مسعود رئيس مدينة وادى النطرون، وعطية مسعود عضو مجلس النواب، ومدحت الشرمة مدير عام الأملاك بالمحافظة.
 
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