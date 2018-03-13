صور.. تعليم القليوبية تنظم احتفالية لليوم العالمى لمتلازمة داون

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية احتفالية، صباح اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمى لمتلازمة داون، والذى يتم الاحتفال به عالميا فى الحادى والعشرين من مارس من كل عام.

حضر الاحتفالية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعادل عطية مدير عام التعليم العام، والدكتور أشرف سرج مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور محمود الصبروط وكيل مديرية الشباب والرياضة، وعمرو محمد مدير إدارة التربية الفكرية بوزارة التربية والتعليم.

واستقبل الطلاب اللواء محمود عشماوى فى بداية الاحتفالية التى أشرفت عليها إدارة التربية الخاصة بالمديرية برئاسة إسلام عبد الفتاح بنشيد الصاعقة المصرية والنشيد الوطنى المصرى والهتافات المعبرة عن حب الوطن.

وشهدت المحافظ ماراثون طلاب التربية الخاصة، وقام بتكريم الفائزين فى السباق وقام بتسليمهم شهادات التقدير.

وأكد اللواء محمود عشماوى أهمية توفير الدعم والرعاية لفئة ذوى الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهمـ حيث إن الكثير منهم يمتلكون قدرات خاصة، ونجحوا فى العديد من المجالات وحققوا الكثير من البطولات المحلية والعالمية.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن عام 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة، يؤكد اهتمام الدولة بتلك الفئة وضرورة دعمها ومساندتها.